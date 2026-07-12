Nuevo conflicto entre Elon Musk y Sam Altman: ¿fueron robadas las tecnologías de Apple?

La competencia entre los gigantes tecnológicos mundiales ha alcanzado una nueva etapa. El conflicto de larga data entre Elon Musk y el jefe de OpenAI, Sam Altman, se ha reavivado tras una demanda presentada por Apple. Esta vez, no se trata solo de IA, sino de espionaje industrial y centros de datos en el espacio. Así lo informa Ixbt.com informa .

La situación se agravó con la demanda de Apple contra OpenAI. Según la denuncia, OpenAI utilizó ilegalmente secretos comerciales de Apple, esquemas de componentes electrónicos y la arquitectura de futuros dispositivos. La acusación más impactante es que más de 400 ex empleados de Apple se unieron a OpenAI, y que el ex vicepresidente de diseño, Tan Tan, pidió a los candidatos que llevaran componentes de Apple a las entrevistas.

Las duras acusaciones de Musk y el nivel de "fraude"

Al reaccionar a estas noticias, Elon Musk señaló en X (anteriormente Twitter) que Sam Altman ha "llevado el fraude a un nivel completamente nuevo". Según Musk, OpenAI no solo abandonó sus ideales iniciales sin fines de lucro, sino que se está enriqueciendo al apropiarse de la propiedad intelectual de otras empresas.

Sam Altman no se quedó callado y se burló del plan de SpaceX para crear centros de datos orbitales. Acusó a Musk de vender a los inversores una idea de "centros de datos espaciales a corto plazo" difícil de realizar. En respuesta, Musk afirmó que SpaceX comenzará a lanzar estos dispositivos el próximo año, lanzando una indirecta a Altman: "Quizás vengas a verlo, si tus reguladores lo permiten".

El proyecto Starmind y la potencia de cálculo en el espacio

Cada aparato proporciona hasta 150 kW de potencia de cálculo;

Equipado con un módulo central especial para tareas de IA;

Sistema de refrigeración líquida y protección contra micrometeoritos;

Alimentado por paneles solares masivos.

Según información de ixbt.com, SpaceX ya ha presentado el satélite AI1, base del proyecto Starmind. Las capacidades técnicas de estos dispositivos son asombrosas:

La producción de estos satélites está prevista en la planta Gigasat en Texas. Este proyecto se considera un paso gigante hacia la creación de una infraestructura de IA autónoma en el espacio.

Cabe recordar que el conflicto entre Musk y Altman comenzó en 2018. En aquel entonces, Musk, uno de los fundadores de OpenAI, intentó tomar el control de la empresa, pero tras ser rechazado, abandonó el proyecto. Más tarde, el cambio de OpenAI a un modelo comercial provocó la ira de Musk, quien presentó varias demandas. La situación actual indica que la lucha implacable entre los dos multimillonarios está lejos de terminar.