Tecnología que sustituye al diésel: creado en China un motor de hidrógeno de 600 CV

La empresa china Weichai Power ha certificado oficialmente el WP15, el primer motor de combustión interna de hidrógeno del mundo que cumple con la norma medioambiental China VI, diseñado para vehículos pesados. Se espera que este desarrollo sea una alternativa ecológica y eficiente a los motores diésel tradicionales. La nueva tecnología tiene como objetivo no solo reducir las emisiones nocivas, sino también llevar el uso de la energía del hidrógeno en la industria del transporte a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com.

El bloque WP15 es una unidad de potencia masiva de 14,6 litros que proporciona 600 CV y un par máximo de 2800 N·m. Durante las pruebas realizadas por el Centro de Investigación y Tecnología Automotriz de China (CATARC), la eficiencia térmica del motor alcanzó el 46,8 %. Esta cifra es muy cercana a la de los motores diésel modernos de alta eficiencia y es uno de los resultados más altos entre los motores de combustión interna de hidrógeno.

Sistema de inyección directa y ventajas técnicas

La característica técnica principal del nuevo motor es su sistema de inyección directa de hidrógeno en los cilindros. La inyección directamente en el cilindro, en lugar de a través del colector de admisión, permite un control preciso del proceso de combustión. Esto elimina los riesgos de preignición y retroceso de llama, que son algunos de los mayores problemas de los motores de hidrógeno. Además, esta tecnología permite el uso de mezclas pobres y reduce las pérdidas de energía.

Al crear el modelo WP15, los ingenieros de Weichai se centraron en la máxima compatibilidad con las tecnologías diésel existentes. Según los datos, más del 90 % de los componentes del nuevo motor son idénticos a los de los motores diésel tradicionales de la empresa. Esto permite minimizar los cambios estructurales y ahorrar costes de producción significativos al convertir vehículos pesados al hidrógeno.

Otro aspecto importante es que el WP15 no es extremadamente exigente con la calidad del combustible. A diferencia de las pilas de combustible (fuel cells), este motor puede funcionar de forma estable con hidrógeno de diferentes niveles de pureza. Esto simplifica considerablemente el proceso de creación de infraestructuras de almacenamiento y repostaje, ya que no se requieren costes adicionales para una purificación ideal del combustible.

Áreas de aplicación y perspectivas

Weichai Power planea utilizar este motor principalmente en los sectores industrial y de transporte pesado. Según los expertos, el WP15 puede utilizarse eficazmente en las siguientes áreas:

Camiones pesados de larga distancia;

Camiones volquete que trabajan en canteras;

Maquinaria portuaria y transporte metalúrgico;

Grandes grupos electrógenos de hidrógeno.

Cabe señalar que el motor de combustión interna de hidrógeno no debe confundirse con las pilas de combustible de hidrógeno. En el modelo WP15, el hidrógeno se quema en los cilindros como un combustible convencional, generando energía mecánica directamente. En las pilas de combustible, el hidrógeno produce electricidad para un motor eléctrico mediante una reacción electroquímica. Actualmente, la empresa está preparando la producción en serie de este motor.