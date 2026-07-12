Messi logra un registro inédito en la Copa Mundial 2026

El capitán de la selección argentina Lionel Messi ha alcanzado un nuevo hito histórico en la Copa Mundial 2026. Según Squawka, se convirtió en el primer jugador en crear al menos 20 ocasiones de gol durante el torneo.

El delantero de 39 años sigue siendo uno de los jugadores más influyentes del campeonato, no solo por sus goles y asistencias, sino por las oportunidades peligrosas que genera para sus compañeros.

Messi vuelve a hacer historia

Según la fuente, Messi ya había creado 21 ocasiones de gol en anteriores Copas del Mundo.

En el Mundial 2026, volvió a alcanzar esta cifra, convirtiéndose en el único futbolista en crear al menos 20 ocasiones peligrosas en una sola edición mundialista.

Este resultado demuestra que, a pesar de su edad, sigue siendo el principal creador de juego en el ataque argentino.

También registró una asistencia contra Suiza

Argentina venció a Suiza 3-1 en la prórroga durante los cuartos de final.

Aunque el tiempo reglamentario terminó con un empate 1-1, los argentinos marcaron dos goles más en el tiempo extra.

Messi dio una asistencia en este encuentro, contribuyendo a que su equipo avanzara a las semifinales.

Una gran prueba contra Inglaterra

Argentina se enfrentará a la selección de Inglaterra en las semifinales el 15 de julio.

Este será el primer enfrentamiento en la carrera de Messi contra Inglaterra. La gran pregunta ahora es: ¿podrá mantener su nivel de influencia récord en las semifinales?