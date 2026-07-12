Kylian Mbappé recuperado de su lesión: el capitán francés jugará contra España

La selección francesa y los aficionados al fútbol de todo el mundo pueden respirar tranquilos. Se ha confirmado que el capitán del equipo no sufrió una lesión grave antes de la semifinal de la Copa del Mundo. Tras abandonar el campo prematuramente en el partido de cuartos de final contra Marruecos por una lesión en el tobillo, la participación del delantero del Real Madrid en los próximos encuentros estaba en duda. Así lo informa Goal.com .

Sin embargo, las últimas imágenes desde la concentración de la selección francesa demuestran que no hay motivos de preocupación. Según Goal.com, el delantero de 27 años fue visto en el hotel del equipo bromeando y de excelente humor junto a los legendarios Thierry Henry, Michael Olise y Jean-Philippe Mateta. No se observó rastro alguno de molestias en la zona del tobillo en sus movimientos.

Una gran noticia para Didier Deschamps y el equipo

El regreso del capitán es una ventaja enorme para el seleccionador Didier Deschamps. Cuando Mbappé fue sustituido en el minuto 77 del partido contra Marruecos, el hecho de que tuviera hielo en el tobillo preocupó a muchos. En aquel momento, el técnico confirmó que Kylian tenía un poco de dolor, pero según Forbes, el propio jugador afirmó estar totalmente listo para la semifinal en Dallas.

Kylian Mbappé está realizando un torneo fenomenal. Ha elevado su cuenta de goles en Copas del Mundo a 20 a lo largo de su carrera. Además, se convirtió en el primer jugador en la historia de la selección francesa en participar directamente en 100 goles (64 goles y 36 asistencias). Actualmente, con 8 goles, está empatado con Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro.

Visita especial y advertencia de Thierry Henry

La leyenda del fútbol francés Thierry Henry entró en el vestuario tras la victoria en cuartos de final para felicitar a los jugadores. El campeón del mundo de 1998 elogió el espíritu del equipo, pero les pidió no confiarse. «Es muy agradable ver tanta pasión, pero solo estamos en semifinales. Queremos llegar hasta el final», subrayó Henry.

La selección francesa aspira a llegar a su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo. Se espera que el partido del martes contra España sea uno de los más intensos del torneo. La recuperación de Mbappé y su vuelta al equipo aclaran aún más el camino de los «Bleus» hacia la final.