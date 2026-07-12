Lesión de Jude Bellingham: el estado de la estrella de Inglaterra genera preocupación

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Lesión de Jude Bellingham: el estado de la estrella de Inglaterra genera preocupación

Jude Bellingham, centrocampista estrella de la selección de Inglaterra y del Real Madrid, vuelve a ser el centro de atención debido a problemas físicos. Durante el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo contra Noruega, circularon imágenes del jugador sujetándose el hombro izquierdo, mostrando signos de dolor. Esta situación ha causado gran preocupación tanto en la afición como en el cuerpo técnico, informa Goal.com. informa .

Durante el intenso encuentro en el Hard Rock Stadium de Miami, las cámaras captaron al jugador de 23 años sujetándose el hombro con gesto de dolor tras un choque con un rival. Cabe destacar que Bellingham ya había pasado por el quirófano para tratar esta dolencia, pero el partido contra Noruega ha generado dudas sobre si se ha recuperado por completo.

Bajo supervisión médica y preocupación del centrocampista

En el minuto 30, durante la pausa de hidratación mientras el técnico Thomas Tuchel daba instrucciones tácticas, Bellingham mantuvo una larga conversación con el fisioterapeuta del equipo. Según Goal.com, se quejó de molestias en la articulación del hombro. Asimismo, durante la entrevista post-partido, el jugador no pudo ocultar su dolor, tocándose el hombro repetidamente.

Jude Bellingham ya había hablado en el pasado sobre el impacto no solo físico, sino también psicológico de esta lesión. Según sus palabras, el miedo a volver a lesionarse el hombro le impedía rendir a su máximo nivel. «La lesión de hombro afectaba a todo mi cuerpo. Si caía, pensaba que la articulación se saldría de nuevo, lo que me impedía jugar con toda mi intensidad», confesó antes de su operación.

La salud de Bellingham es fundamental para Inglaterra. Las estadísticas indican que, de los 12 goles que el jugador ha marcado con la selección, 9 han sido en torneos importantes. Por ello, Thomas Tuchel lo considera su arma principal en los momentos decisivos. Actualmente, el cuerpo médico trabaja intensamente para recuperar al jugador de cara al próximo partido crucial.

Próximo rival: Argentina

A la selección de Inglaterra le espera un desafío aún mayor. Tras clasificarse para las semifinales, los «Three Lions» ponen rumbo a Atlanta. Allí se enfrentarán a la Argentina de Lionel Messi. La participación de Bellingham en el duelo contra la leyenda de 39 años está en duda.

Si Bellingham causa baja por esta lesión, sería una pérdida irreparable para Inglaterra. El Real Madrid también sigue de cerca la situación, ya que el club no quiere perder a su líder para el resto de la temporada. Los exámenes médicos exhaustivos de las próximas horas determinarán si podrá participar en la semifinal.

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