El regreso de la leyenda Asha: HMD presenta un nuevo smartphone asequible

La gama Nokia Asha, conocida en el mundo de la tecnología móvil por su robustez y sencillez, regresa al mercado con una nueva imagen. HMD Global se prepara para presentar uno de los nuevos dispositivos producidos bajo su propia marca: el modelo HMD Asha 305. Este dispositivo busca ocupar el segmento de los smartphones más económicos, combinando un nombre famoso del pasado con tecnologías modernas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el insider SmashX_60 del sitio iXBT.com, se espera que el nuevo HMD Asha 305 atraiga la atención de muchos gracias a su precio extremadamente asequible. Según la información, el precio de este dispositivo en el mercado tailandés será de unos 75 USD (2390 bahts). Esto podría convertirlo en una opción atractiva no solo para el sudeste asiático, sino también para los mercados emergentes.

Especificaciones técnicas y enfoque de diseño

La apariencia del smartphone refleja las tendencias modernas. Aunque el diseño del panel trasero presenta un bloque de cámara que recuerda a los modelos iPhone de Apple, sus capacidades internas son mucho más modestas. El modelo HMD Asha 305 está equipado con una pantalla de 5 pulgadas con una resolución de 854 × 480 píxeles. Las dimensiones del cuerpo son de 147 × 71,5 × 10,2 mm, y estará disponible en colores negro y verde.

La parte de hardware del dispositivo incluye las siguientes especificaciones:

Procesador: Chip Unisoc SC9832E;

Chip Unisoc SC9832E; Memoria: 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno;

3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno; Batería: Batería con una capacidad de 2500 mAh;

Batería con una capacidad de 2500 mAh; Sistema operativo: Android 14 Go edition.

En cuanto a la cámara, el fabricante apuesta por el minimalismo. Aunque hay espacio para varios sensores en el panel trasero, en la práctica el smartphone se limita a una sola cámara principal de 5 megapíxeles. En el panel frontal se encuentra una cámara selfie de 2 megapíxeles. El uso del sistema Android 14 Go ayuda a garantizar un funcionamiento estable del smartphone incluso con especificaciones técnicas más débiles.

Posición en el mercado y expectativas

HMD ha puesto recientemente un gran énfasis en una estrategia de reactivación de modelos retro y nombres clásicos. Anteriormente, la empresa había dado información sobre teléfonos de teclas como el HMD Icon Flip 1. El regreso de la gama Asha no solo es un regalo especial para los fans fieles de la marca, sino que también puede ser adquirido como dispositivo de comunicación secundario o como primer smartphone para niños.

También cabe destacar que HMD no quiere limitarse solo a modelos asequibles. Los insiders señalan que la empresa está trabajando actualmente en un smartphone Skyline 2 mucho más potente, equipado con un procesador Snapdragon 7s Gen 4 y una batería de 5000 mAh. Sin embargo, se espera que sea el modelo Asha 305 el que despierte un gran interés en el segmento masivo gracias a su bajo precio.