Tensión entre Lionel Messi y el árbitro: Argentina a las puertas de las semifinales

La selección de Argentina, defensora del título, disputó un partido sumamente complejo contra Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Aunque los pupilos de Lionel Scaloni lograron el pase a semifinales tras ganar 3-1 en la prórroga, la atención post-partido no se centró en el resultado, sino en un tenso enfrentamiento entre el capitán Lionel Messi y el árbitro del encuentro. Así lo informa Goal.com informa .

La tensión en los momentos decisivos del partido provocó un conflicto abierto entre Lionel Messi y el árbitro FIFA portugués Joao Pedro Pinheiro. Según Goal.com, la estrella del Inter Miami, descontenta con la actitud del colegiado, le exigió explicaciones de forma firme. Las imágenes del incidente están generando un intenso debate en las redes sociales.

«Háblame con respeto»: El motivo del conflicto

El conflicto surgió durante un tiro libre a favor de Suiza. Mientras Lionel Messi estaba en la barrera, se considera que el árbitro Pinheiro utilizó un tono demasiado agresivo para organizar a los jugadores. El ocho veces ganador del Balón de Oro no pudo quedarse callado y confrontó al árbitro por su actitud.

Durante la retransmisión televisiva, expertos en lectura de labios descifraron lo que Lionel Messi le dijo al árbitro. El delantero argentino recriminó al colegiado: «Háblame bien. No me faltes al respeto. Yo te hablé con respeto, haz lo mismo conmigo». Este incidente demuestra una vez más la alta presión que se vive en las fases eliminatorias del Mundial.

Joao Pedro Pinheiro es uno de los árbitros con mayor experiencia internacional. El colegiado de 38 años es árbitro FIFA desde 2016 y ha dirigido partidos importantes en Europa, incluyendo la Champions League y la Supercopa de la UEFA 2025. Sin embargo, este enfrentamiento con una leyenda como Lionel Messi supuso una prueba única para el portugués.

Argentina avanza hacia el título

En cuanto al juego, Argentina tuvo que emplearse a fondo para superar la resistencia suiza. Los goles de Julian Alvarez y Lautaro Martinez aseguraron la victoria de la 'Albiceleste'. Este éxito mantiene vivas las esperanzas de los argentinos de convertirse en la primera selección en ganar dos Mundiales consecutivos desde Brasil en 1962.

Lionel Messi sigue siendo el centro de atención no solo por su talento, sino también por su liderazgo en el campo y su defensa de los intereses de su equipo ante los árbitros. Su actitud es vista por muchos aficionados como un paso para fortalecer el espíritu colectivo.

Ahora, a la selección argentina le espera un duelo crucial y de gran rivalidad en semifinales contra Inglaterra. El partido, que se disputará el miércoles, será sin duda el centro de atención del fútbol mundial. Lionel Messi y sus compañeros deberán mostrar su mejor versión para alcanzar la final.