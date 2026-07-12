Zlatan Ibrahimovic sobre Noni Madueke: «El cable jugó mejor que él»

La leyenda del fútbol sueco Zlatan Ibrahimovic lanzó duras críticas contra el extremo Noni Madueke tras la victoria de Inglaterra sobre Noruega en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Conocido por su franqueza, el exdelantero se burló del desempeño del jugador citando un extraño fallo técnico ocurrido durante el encuentro. Así lo informa Goal.com informa .

Resulta que, durante el partido, el balón golpeó el cable de la «spidercam» sobre el terreno de juego. Según Goal.com, al comentar la situación, Ibrahimovic destacó que el coeficiente de utilidad de Madueke en el campo fue incluso inferior al de aquel cable inanimado. «Si el balón tocó el cable, significa que ese cable jugó mejor que Madueke», bromeó Zlatan con sarcasmo.

La decisión de Thomas Tuchel y la exigencia de Ibrahimovic

Madueke, quien fue titular debido a la lesión de Bukayo Saka, no pudo aprovechar su oportunidad según Ibrahimovic. Durante un análisis en Fox Sports, la estrella sueca afirmó que Inglaterra prácticamente jugaba con un hombre menos. Según él, el jugador del Arsenal tomó decisiones incorrectas cada vez que recibía el balón y simplemente caminaba por el campo.

Ibrahimovic pidió al seleccionador inglés Thomas Tuchel un cambio rápido en el descanso. «Si yo estuviera en el lugar de Tuchel, lo habría sustituido de inmediato, porque no hizo nada en los primeros 45 minutos», dijo el exdelantero. Curiosamente, el técnico alemán hizo exactamente eso y dio entrada a Bukayo Saka por Madueke al inicio de la segunda mitad.

El camino de Inglaterra hacia las semifinales

Aunque Noni Madueke fue objeto de críticas, la selección de Inglaterra derrotó a Noruega gracias a un doblete de Jude Bellingham y consiguió su pase a las semifinales. Ahora, los «Three Lions» se enfrentarán a Argentina en busca de un lugar en la final. Sin embargo, encontrar un sustituto digno para Saka sigue siendo un serio dolor de cabeza para Tuchel.

Estas críticas también resultan un tema interesante para los aficionados al fútbol. La inestabilidad de jóvenes talentos como Madueke en grandes torneos suele afectar el resultado general del equipo. Las declaraciones «brutales» de Ibrahimovic siempre generan una gran resonancia en el mundo del fútbol.