El padre de Haaland ironiza sobre el árbitro y la FIFA comenta el gol polémico

Tras la derrota de Noruega ante Inglaterra en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026, continúa el debate sobre las jugadas polémicas. Alf-Inge Haaland, padre de Erling Haaland, reaccionó con ironía al arbitraje tras el gol marcado por Jude Bellingham.

Más tarde, la FIFA también comentó la situación, informando que no se encontraron pruebas de que el balón hubiera tocado el cable aéreo.

«Gran trabajo, Bellingham y el árbitro»

Tras el gol de Inglaterra, Alf-Inge Haaland dejó un mensaje breve pero contundente en la red social X:

«Gran trabajo, Bellingham y el árbitro».

Sus palabras fueron interpretadas como una señal de que los árbitros evaluaron mal la situación antes o durante el disparo.

¿Qué sucedió en la jugada polémica?

Las discusiones se intensificaron tras las especulaciones de que el balón pudo haber tocado el cable sobre el estadio durante su trayectoria, cambiando de dirección.

Si se hubiera confirmado tal hecho, la jugada podría haber sido evaluada de otra manera.

La FIFA emitió un comunicado oficial

Después del partido, la FIFA anunció que había examinado la jugada con tecnología especial.

En el comunicado de la organización se afirma que el equipo especial no registró ninguna vibración durante el vuelo del balón.

«Por lo tanto, no hay pruebas de que el balón haya tocado el cable superior y cambiado su trayectoria», concluye el informe de la FIFA.

De este modo, se confirmó una vez más la validez del gol de Jude Bellingham.

Inglaterra se enfrentará a Argentina en semifinales

Tras vencer a Noruega en cuartos de final, la selección de Inglaterra se medirá ante Argentina en las semifinales.

Argentina, por su parte, se clasificó a la siguiente ronda tras derrotar a Suiza.

Ahora, la gran incógnita es si las polémicas arbitrales tras el partido contra Noruega afectarán el estado anímico de Inglaterra antes de la semifinal.