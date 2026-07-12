«Estoy completamente devastado»: McGregor sobre su derrota en UFC 329

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«Estoy completamente devastado»: McGregor sobre su derrota en UFC 329

Conor McGregor, quien regresó al octágono tras 5 años de ausencia en el evento UFC 329 en Las Vegas, pero sufrió una grave lesión de rodilla en los primeros segundos, perdiendo ante Max Holloway, se dirigió a sus seguidores. La legendaria estrella irlandesa de las MMA hizo su primera declaración sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales oficiales. Zamin.uz presenta las palabras del atleta.

«Todo estaba bien antes de la pelea»

McGregor reveló que no tenía problemas de salud antes del combate, que el entrenamiento fue excelente y que nunca esperó un accidente así:

«No tenía ninguna lesión antes de la pelea. Durante el entrenamiento y la preparación, pateé, apoyé mi pierna, salté. Todo estaba bien.

Esto ocurrió de forma inesperada. Estoy completamente devastado en este momento. Solo puedo describirlo como algo trágico», dijo McGregor con amargura.

Una superpelea terminada prematuramente

Cabe señalar que el enfrentamiento entre Conor McGregor y Max Holloway era considerado por millones de fans como el evento más esperado del año. Sin embargo:

  • Lesión en los primeros segundos: Al comenzar el combate, Conor sufrió inesperadamente una grave lesión en la rodilla.

  • TKO (Nocaut técnico): Incapaz de continuar por el dolor, el atleta irlandés fue derrotado por nocaut técnico.

Para Conor, que regresaba a la gran escena tras cinco años con grandes objetivos, esta lesión fue un duro golpe, no solo físico, sino también mental. Actualmente, su salud y proceso de recuperación están bajo supervisión médica.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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