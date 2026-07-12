Erling Haaland furioso por una decisión del VAR: Noruega se despide de la Copa del Mundo

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Erling Haaland furioso por una decisión del VAR: Noruega se despide de la Copa del Mundo

Una de las estrellas más brillantes del mundo del fútbol, Erling Haaland, no ocultó su descontento tras la eliminación de la selección de Noruega en los cuartos de final de la Copa del Mundo ante Inglaterra, tras un dramático encuentro. En el partido disputado en el estadio de Miami, los noruegos perdieron 2-1 y se vieron obligados a abandonar el torneo. Sin embargo, tras el pitido final, la atención no se centró en el resultado, sino en una polémica decisión arbitral. Así lo informa Goal.com informa .

En la segunda parte, un gol marcado por Torbjorn Lysaker Heggem fue anulado tras la intervención del sistema VAR. Los árbitros determinaron que Erling Haaland había cometido una falta en un choque con su futuro compañero de equipo en el Manchester City, Elliot Anderson. Esta situación fue el punto de inflexión del partido y acabó con las esperanzas de victoria de Noruega.

La decisión del VAR y la protesta de Haaland

Según Goal.com, el delantero de 25 años destacó en una entrevista posterior al partido que se sentía "vacío y amargado". En opinión de Haaland, la lucha entre él y Elliot Anderson fue una acción de juego normal y señalar falta en tales situaciones es contrario a la naturaleza del fútbol. El delantero calificó la decisión de los árbitros de "muy débil" e injustificada.

«Para ser honesto, ahora me siento vacío por dentro. Creo que merecíamos más. No creo que haya falta en esta jugada. Luché con Elliot Anderson como en cada duelo, él cayó y el gol fue anulado. Si esto es falta, entonces debería obtener un tiro libre en cada partido, en cada situación, porque a mí también me empujan y me tiran constantemente», subrayó Erling Haaland.

Otro miembro de la selección noruega, el centrocampista del Fulham Sander Berge, apoyó las palabras de su compañero. Según él, los criterios arbitrales en el ámbito internacional se están volviendo incomprensibles. Berge añadió que si se sancionaran tales contactos en la Premier League, se deberían señalar decenas de penaltis en cada jornada.

La carrera por los máximos goleadores del torneo

A pesar de la eliminación de su equipo, Erling Haaland sigue siendo uno de los mejores jugadores de la Copa del Mundo en cuanto a estadísticas personales. Logró marcar 7 goles durante la competición y se situó en el top 3 de la carrera por el máximo goleador. Actualmente, solo Kylian Mbappé y Lionel Messi, con 8 goles cada uno, están por delante de él.

Para Noruega, esta derrota fue muy dura, ya que el equipo estaba mostrando su mejor juego en el camino a cuartos de final, habiendo derrotado a gigantes como Brasil. Sin embargo, en el calor de Miami, los pequeños detalles y la decisión del VAR pusieron fin a los sueños de semifinales de los escandinavos. Ahora, Haaland centrará su atención en la nueva temporada con el Manchester City y en jugar en el mismo club que Elliot Anderson.

Эрлинг ХоландНорвегияЖаҳон ЧемпионатиVARМанчестер Ситй
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