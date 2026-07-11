Detenida una mujer tras casarse 14 veces para estafar a hombres

En Las Vegas, Estados Unidos, se desmanteló el esquema fraudulento de Jiayin Chen, una mujer de 33 años que estafó a hombres durante varios años mediante matrimonios falsos.

Según la investigación, la mujer se casó al menos 14 veces entre 2019 y 2024. Conocía a hombres a través de redes sociales y, poco después de casarse, les pedía grandes sumas de dinero con la excusa de pagar tratamientos médicos para familiares gravemente enfermos en China. Tras obtener el dinero, cortaba todo contacto y desaparecía.

Se reveló que Chen ya se había casado siete veces anteriormente. Tras ser arrestada en 2024 por fraude y quedar en libertad bajo fianza, logró casarse con otros siete hombres bajo el nombre de Vicky Liang.

Una de las víctimas relató haberle entregado 23 000 dólares para el tratamiento de un familiar, pero dos semanas después, ella pidió el divorcio y se esfumó. Otro hombre le entregó casi 30 000 dólares bajo el pretexto de comprar una casa juntos.

Durante la investigación, se descubrió que la mujer gastó la mayor parte del dinero en juegos de azar. Según la policía, perdió más de 300 000 dólares en casinos.

Jiayin Chen confesó haber obtenido más de 100 000 dólares mediante fraude. Se espera que la sentencia en su contra se dicte el 20 de agosto.