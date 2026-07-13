Bilić vuelve a Croacia: ¿comienza una nueva era?

Se avecina una etapa de grandes cambios en la selección nacional de Croacia. Tras el largo ciclo de Zlatko Dalić, se espera el regreso de un viejo conocido al mando del equipo: Slaven Bilić.

Bilić habría llegado a un acuerdo

Según informa TalkSPORT, Slaven Bilić, de 57 años, ha acordado los términos de su colaboración con la selección croata.

La fuente indica que su nombramiento como entrenador principal podría hacerse oficial en las próximas 24 horas.

Esta noticia significa que podría comenzar una nueva etapa en el fútbol croata. Bilić no es un extraño para este equipo: ya lo dirigió anteriormente y dejó una huella imborrable con su estilo.

Será la segunda oportunidad para Bilić

Slaven Bilić trabajó como entrenador de la selección nacional de Croacia entre 2006 y 2012.

Bajo su mando, el equipo alcanzó los cuartos de final en la Euro 2008. En aquel entonces, Croacia se veía como un equipo aguerrido, con carácter y que jugaba sin miedo contra los grandes rivales.

Ahora, a Bilić se le presenta una nueva oportunidad de regresar al gran escenario con la selección.

Terminó la era Dalić

Anteriormente se informó que Zlatko Dalić había dejado el cargo de seleccionador de Croacia.

Dalić dirigió a Croacia durante casi 9 años. Su etapa será recordada como una de las más exitosas en la historia del equipo.

Llevó a Croacia a la final del Mundial 2018 y a la semifinal del Mundial 2022. Por ello, su salida no se valora como un simple cambio de entrenador, sino como el cierre de toda una era.

Su último trabajo fue en Arabia Saudita

El último club de Bilić fue el Al-Fateh de Arabia Saudita. Dejó el equipo en 2024.

Desde entonces, el técnico croata esperaba una nueva oportunidad para volver al primer plano. Si el nombramiento se formaliza, será uno de los regresos más importantes de su carrera como entrenador.

¿Qué espera Croacia?

El relevo generacional ha sido un tema central en Croacia durante varios años. A medida que la era de Luka Modrić llega a su fin, el equipo necesita nuevos líderes, ideas tácticas frescas y energía renovada.

Bilić puede convertirse en una figura clave en este punto. Conoce bien el entorno de la selección, entiende el espíritu del fútbol croata y tiene experiencia trabajando bajo presión.

Pero este regreso no será fácil. Los aficionados esperan resultados, la federación quiere estabilidad y el equipo debe transitar hacia una nueva etapa sin traumas. La tarea es enorme; el modo «he vuelto y todo saldrá bien» no funcionará aquí.

Se espera el inicio oficial de una nueva era

El regreso de Slaven Bilić a la selección de Croacia aún no ha sido confirmado oficialmente. Sin embargo, según las fuentes, el acuerdo está casi cerrado y el anuncio podría darse pronto.

Si este nombramiento se concreta, el fútbol croata abrirá su primera gran página post-Dalić precisamente con Bilić.

Ahora la pregunta principal es: ¿podrá Bilić, en su segundo intento, convertir de nuevo a Croacia en uno de los equipos más peligrosos de Europa?