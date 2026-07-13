Kylian Mbappé contra España: La última oportunidad para responder a las críticas

El choque entre Francia y España en las semifinales de la Copa del Mundo representa para Kylian Mbappé mucho más que un simple pase a la final: es una oportunidad de revancha y reivindicación. Además de querer borrar el amargo recuerdo de la derrota sufrida ante La Roja en las semifinales de la Euro 2024, Mbappé busca responder a las incesantes críticas de la prensa madrileña. Así lo informa Goal.com informa .

El delantero francés, de 27 años, llega al torneo en el mejor momento de su carrera. Sin embargo, su desempeño a nivel de clubes no ha sido tan fluido como se esperaba. En sus dos temporadas con el Real Madrid, aún no ha logrado conquistar ningún título importante, lo que ha aumentado drásticamente la presión de los medios y los aficionados en la capital española.

Una etapa difícil en Madrid y tensiones con la prensa

Desde su llegada al Real Madrid como agente libre procedente del Paris Saint-Germain en 2024, su relación con los periodistas españoles se ha vuelto compleja. Aunque ha logrado marcar 86 goles en 103 partidos con la camiseta blanca, el fracaso colectivo del equipo ha eclipsado estas cifras. Según Goal.com, mientras los Los Blancos pierden los grandes títulos, todas las críticas se centran en la estrella del equipo, Mbappé.

Especialmente, el final de la temporada 2025-26 se convirtió en una pesadilla para el jugador. El Real Madrid quedó muy por detrás de su eterno rival, el FC Barcelona, en la lucha por el título, y fue eliminado en cuartos de final de la Champions League por el Bayern Múnich. Ante estos fracasos, el comportamiento de Mbappé fuera del campo también fue duramente cuestionado por la prensa española.

La revancha personal del capitán francés

Aunque Mbappé marcó más de 40 goles la temporada pasada, la caída en su eficacia durante la segunda mitad de la temporada se convirtió en un nuevo tema de crítica. Desde mediados de febrero hasta el final de la campaña, solo pudo anotar cuatro goles debido a las lesiones. Ahora, quiere acallar todas las dudas enfrentándose a la selección del país que se ha convertido en su segundo hogar.

La victoria en la semifinal de la Copa del Mundo es crucial para Mbappé por los siguientes motivos:

Vengarse de España tras la derrota en las semifinales de la Euro 2024;

Demostrar a los aficionados y a la prensa del Real Madrid que sigue siendo el mejor jugador del mundo;

Llevar a la selección de Francia a la final de la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva.

Este enfrentamiento podría pasar a la historia no solo como una lucha entre dos grandes selecciones, sino como la batalla de una superestrella por restaurar su reputación. Si Mbappé logra frenar a España, regresará a Madrid como un ganador y logrará detener la ola de negatividad en su contra.