Ruben Amorim busca fichar estrellas del Manchester United para el Milan

Nombrado entrenador principal del club italiano AC Milan, Ruben Amorim se centra en los jugadores de su antiguo equipo, el Manchester United, para dar forma a su nuevo proyecto. El técnico portugués ha incluido a cuatro miembros del club inglés en su lista para reforzar la plantilla de los «Rossoneri». Entre ellos, el defensa marroquí Noussair Mazraoui es visto como el objetivo principal. Así lo informa Goal.com .

Según el diario Metro Sport, Ruben Amorim ha comunicado oficialmente su interés por Mazraoui a la directiva del Milan. El defensa, que llegó a Manchester procedente del Bayern por 17 millones de libras el año pasado, se había ganado la confianza del entrenador gracias a sus cualidades polivalentes. Amorim lo considera una figura clave, no solo en defensa, sino también para controlar el ritmo del juego.

Otros nombres en la lista de transferencias

Mazraoui no es el único objetivo de Amorim. El entrenador desea llevar a otros tres jugadores del Manchester United a Italia:

Manuel Ugarte — a quien Amorim conoce bien desde su etapa en el Sporting CP;

Mason Mount — para aumentar la creatividad en el mediocampo;

Amad Diallo — para aportar velocidad a la línea de ataque.

Sin embargo, estos fichajes no serán fáciles de concretar para el Milan. En particular, Manuel Ugarte ha visto disminuir su atractivo en el mercado debido a una grave lesión sufrida durante la Copa del Mundo, mientras que la directiva del Manchester United ha señalado que no tiene intención de considerar ofertas por Mason Mount y Amad Diallo.

Como indicó el reconocido experto en fichajes Matteo Moretto en el canal de YouTube de Fabrizio Romano, aún no han comenzado las negociaciones oficiales entre los clubes. Aunque Mazraoui tiene contrato hasta 2028, el interés personal de Amorim podría cambiar la situación en los últimos días del mercado de fichajes.

Durante su tiempo en Manchester, Ruben Amorim había expresado una alta valoración por Mazraoui. «Es un jugador moderno. Entiende muy bien el juego, tiene una técnica excelente y es fuerte en los duelos. Necesitamos jugadores que puedan actuar con confianza con el balón», declaró el entrenador, según una cita recogida por Goal.com.

Tras 14 meses en Inglaterra, el entrenador del Milan busca abrir un nuevo capítulo en Italia y perfeccionar su estilo. Esta «incursión» que intenta realizar en el Manchester United se considera un paso importante en la construcción de un equipo capaz de luchar por el título en la Serie A.