SpaceX lanzará centros de datos para inteligencia artificial en el espacio

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SpaceX lanzará centros de datos para inteligencia artificial en el espacio

SpaceX, liderada por Elon Musk, planea llevar la infraestructura tecnológica global a un nuevo nivel. A partir de 2025, la compañía comenzará a lanzar a la órbita terrestre los primeros centros de datos (data-center) dedicados a sistemas de inteligencia artificial (AI). Se espera que este proyecto no solo aumente la capacidad de cómputo, sino que también sea un paso revolucionario en la conservación de los recursos terrestres. Así lo informa Ixbt.com informa .

El director de SpaceX reveló los detalles de este plan estratégico en una conversación con el gobernador de Texas, Greg Abbott. Según él, los primeros satélites de prueba se enviarán al espacio el próximo año, y para 2027-2028, este proceso cobrará una gran escala. Esto permitirá formar una vasta red de computación que realice tareas de inteligencia artificial desde el espacio.

Preservación de recursos terrestres y el proyecto Starmind

Elon Musk destaca que una de las razones principales para trasladar la capacidad de cómputo al espacio son los recursos limitados en la Tierra. Los centros de datos requieren enormes cantidades de electricidad y agua para su refrigeración. En el espacio, estas necesidades pueden cubrirse mediante energía solar y sistemas de refrigeración naturales en condiciones de vacío. Esto reducirá el impacto negativo en la ecología de nuestro planeta.

Esta iniciativa es parte del proyecto Starmind desarrollado por SpaceX. Starmind está destinado a convertirse en la infraestructura orbital más grande del mundo especializada en el procesamiento de algoritmos de inteligencia artificial. Según información de ixbt.com, es muy probable que, dentro de este proyecto, las capacidades de cómputo espacial se integren con los satélites Starlink.

Nueva fábrica y capacidad de producción

Para llevar a cabo estos planes, SpaceX continúa actualmente la construcción de una inmensa fábrica de un millón de metros cuadrados. En esta planta se producirá la nueva generación de satélites diseñados específicamente para la inteligencia artificial. Curiosamente, según Musk, el diseño y montaje de estos data-centers orbitales será mucho más sencillo que el de los actuales satélites de comunicación Starlink.

Para los usuarios y la comunidad tecnológica, esta noticia es importante desde la perspectiva de la interconexión entre las tecnologías espaciales y la inteligencia artificial. Si el proyecto tiene éxito, en el futuro, sistemas complejos como ChatGPT o procesos de cómputo basados en chips NVIDIA podrían realizarse directamente en órbita. Esto aumentará la velocidad de transmisión de datos y dará un nuevo impulso a la economía digital global.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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