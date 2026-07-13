¿Es Lionel Messi menos peligroso: Inglaterra quiere destronar a Argentina

Aunque uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial, Lionel Messi, sigue haciendo milagros en el campo, su estatus de «intocable» se está desvaneciendo. En una entrevista con Goal.com, el ex defensa de la selección de Inglaterra, Gary Pallister, destacó que la leyenda de 39 años ya no es invencible para sus rivales como antes y que Inglaterra es capaz de detenerlo. Así lo informa Goal.com .

Estas declaraciones, realizadas antes del choque entre Argentina e Inglaterra en la Copa del Mundo, han generado grandes debates. Según Pallister, Lionel Messi se ha acercado al nivel de un «ser humano común» y sus capacidades físicas ya no están en el pico de hace diez años. Esto le da a la selección de Inglaterra dirigida por Thomas Tuchel una confianza extra para destronar a los actuales campeones del mundo.

Messi sigue siendo peligroso, pero no imparable

Aunque Lionel Messi está registrando excelentes resultados con el Inter Miami en la MLS y con la selección argentina, los expertos notan que su estilo de juego ha cambiado. Pallister no niega que sigue siendo la figura central de Argentina, pero señaló que su capacidad para superar a equipos enteros por sí solo ha disminuido.

«Messi ya no es el Messi de hace diez años. Sigue siendo un jugador decisivo para Argentina, pero creo que ya no puede simplemente atravesar la defensa rival como en su mejor momento. Sí, sigue siendo técnicamente brillante, pero ahora es posible contenerlo con disciplina colectiva», afirma el ex jugador.

La respuesta de Inglaterra: Harry Kane y Jude Bellingham

La selección de Inglaterra también llega a este partido con una plantilla sólida. Se espera que jugadores como el capitán Harry Kane y la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, causen serios problemas a la defensa argentina. Para Thomas Tuchel, la misión principal es elaborar un plan táctico que limite la influencia de Lionel Messi en el campo.

Aunque Lionel Messi se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con ocho goles en este torneo, no se siente miedo en el campamento inglés. Al contrario, los ingleses están listos para ofrecer una resistencia digna a los representantes sudamericanos con su plantilla joven y enérgica.

Este enfrentamiento no es solo un choque entre dos equipos poderosos, sino también una batalla entre dos filosofías de fútbol diferentes. Mientras que Argentina confía en el talento individual de su líder, Inglaterra bajo la dirección de Thomas Tuchel apunta a un juego estructurado y disciplinado. Aunque Lionel Messi es superior en experiencia con más de 200 partidos, la intensidad de los ingleses podría decidir el destino del encuentro.

En conclusión, cabe decir que para Lionel Messi, este torneo podría ser un paso hacia su noveno Balón de Oro. Sin embargo, grandes naciones como Inglaterra seguirán siendo los mayores obstáculos en su camino. El partido del miércoles mostrará quién tiene razón.