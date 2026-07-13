Nubia presenta el smartphone Neo 5 GT, el primero del mundo con sistema de refrigeración híbrido

La marca Nubia, conocida por sus innovaciones únicas en el mercado de los smartphones, ha presentado oficialmente el nuevo modelo Neo 5 GT Special Edition. Este dispositivo atrae la atención de los entusiastas de la tecnología gracias a varias innovaciones, en particular su sistema de refrigeración híbrido que utiliza líquido y aire, así como su panel trasero completamente plano. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según información de ixbt.com, el Nubia Neo 5 GT Special Edition es el primer smartphone de su segmento en utilizar una tecnología de refrigeración única llamada AquaCore. Este sistema utiliza una micropompa piezoeléctrica, una película de refrigeración de tres capas y un líquido especial no conductor. Al mismo tiempo, el flujo de aire interno ayuda a disipar el calor de manera eficiente, lo que garantiza que el procesador no se sobrecaliente durante juegos pesados o tareas complejas.

Especificaciones técnicas y rendimiento

En el interior del dispositivo se encuentra el sistema en chip MediaTek Dimensity 7400, que garantiza alta velocidad y eficiencia energética. El smartphone se ofrece a los usuarios en dos configuraciones de memoria:

12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno;

12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

La pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas del smartphone ofrece una resolución de 1,5K. Lo más destacado es que la tasa de refresco alcanza los 144 Hz. Este indicador garantiza una fluidez extrema de la imagen en juegos dinámicos y evita la fatiga visual del usuario.

Diseño y autonomía

Los ingenieros de Nubia también han prestado especial atención al aspecto del dispositivo. El Neo 5 GT Special Edition se describe como el único smartphone de su segmento con un panel trasero totalmente plano. Esto no solo le da una estética elegante, sino que también mejora el agarre. El smartphone también está equipado con un motor de vibración lineal en el eje X y altavoces estéreo de calidad.

En cuanto a la autonomía, los fabricantes han optado por una batería de dos celdas con una capacidad de 6210 mAh. Tal capacidad permite que el smartphone funcione sin problemas durante todo el día, incluso con un uso intensivo. Se espera que este modelo ocupe un lugar destacado entre los smartphones gaming gracias a su precio asequible y alto rendimiento.