El Manchester United anuncia el fichaje de Andrey Santos por 50 millones de libras

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El Manchester United anuncia el fichaje de Andrey Santos por 50 millones de libras

El club inglés Manchester United ha realizado su primera gran adquisición del mercado de verano. El talentoso centrocampista brasileño Andrey Santos ha dejado el Chelsea para mudarse a Old Trafford. Este traspaso se considera el primer paso serio en la era del nuevo entrenador Michael Carrick. Así lo informa Goal.com informa .

Según The Athletic, el Manchester United pagará un total de 50 millones de libras esterlinas por el jugador de 22 años. De esta cifra, 48 millones son garantizados, mientras que los 2 millones restantes se abonarán en forma de variables. Además, según el acuerdo, el Chelsea se reserva un 10% de una futura venta del jugador.

Andrey Santos ha firmado un contrato de larga duración con los mancunianos hasta junio de 2031. La directiva del club también ha incluido una cláusula para extender el contrato por un año más. El brasileño decidió cambiar de equipo buscando más minutos de juego debido a la competencia con Moises Caicedo.

Un nuevo pilar en el sistema de Carrick

Michael Carrick había marcado como prioridad reforzar la medular del equipo. Tras la salida de Casemiro y la grave lesión de Manuel Ugarte, se había generado un vacío en el centro del campo del Manchester United. Se espera que Santos resuelva precisamente ese problema.

La temporada pasada, Andrey Santos disputó 43 partidos con el Chelsea, destacando por su calidad técnica. Según las estadísticas, registró los mejores números en pases precisos y pases progresivos entre los centrocampistas menores de 22 años en la Premier League.

"Todo lo relacionado con el Manchester United es especial. Unirme al club donde jugaron mis ídolos es una sensación increíble. Como centrocampista, estoy emocionado por la oportunidad de aprender de Michael Carrick. Es el entrenador ideal para dar el siguiente paso en mi carrera", declaró Santos en una entrevista para la web oficial del club.

Según el director deportivo del club, Jason Wilcox, el brasileño jugará un papel clave en la transformación del estilo de juego del equipo. Se espera que participe activamente no solo en defensa, sino también en la creación de juego. Con este fichaje, el Manchester United busca dominar el centro del campo.

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