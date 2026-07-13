Samuel Eto'o: Kylian Mbappé no es lo suficientemente valorado en Francia

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Samuel Eto'o: Kylian Mbappé no es lo suficientemente valorado en Francia

El presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol y legendario delantero, Samuel Eto'o, reaccionó a la situación que rodea a una de las mayores estrellas de nuestra era, Kylian Mbappé. En su opinión, a pesar de sus resultados fenomenales, el delantero del Real Madrid no es reconocido adecuadamente por el público de su país natal. Eto'o no ocultó su asombro ante la desproporción entre el estatus de Mbappé, uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol francés, y el trato que recibe. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con el diario Le Parisien, Eto'o destacó que los logros de Mbappé lo sitúan al nivel de otras leyendas del fútbol. Sin embargo, según sus palabras, el delantero de 27 años sigue siendo obligado a demostrar su grandeza. Esto genera diversas dudas sobre el estado psicológico del jugador y su lugar en la selección de Francia.

La cuestión de los orígenes y la presión social

Eto'o sugirió que la raíz de las críticas hacia Mbappé podría estar relacionada con los orígenes del jugador. Como es sabido, los padres de Mbappé son de origen camerunés y argelino. Según Samuel Eto'o, este factor podría haber formado una actitud parcial hacia él en ciertos sectores de la sociedad.

"Aunque sea una pregunta incómoda, es hora de hacerla: ¿no influyen los orígenes de Kylian y su lugar en la sociedad en cómo lo trata la gente? Vivimos en un mundo donde el racismo y los prejuicios aún existen, no se puede negar", añadió el exdelantero. Según él, el hecho de que Mbappé exprese abiertamente sus opiniones sobre temas sociopolíticos también aumenta la presión sobre él.

Estadísticas y resultados históricos

Según la información proporcionada por Goal.com, Kylian Mbappé está dejando una huella imborrable en la historia de los Mundiales. Desde 2018, ha logrado marcar 20 goles en el torneo. En este indicador, solo es superado por Lionel Messi, quien tiene 21 goles. Ningún otro jugador moderno ha podido acercarse a las cifras de Mbappé en este periodo.

A pesar de ello, en Francia no se apresuran a reconocerlo como el mejor jugador de la historia del país. Eto'o comenta al respecto: "¿Qué más debe hacer Kylian para ser reconocido como el mejor de su generación o como una figura histórica? Demuestra su nivel en cada partido, pero sigue bajo constantes críticas".

Para Mbappé, quien ahora juega en el Real Madrid, estos debates no son nuevos. Sin embargo, declaraciones de figuras influyentes como Samuel Eto'o vuelven a poner sobre la mesa los temas de igualdad racial y social en el fútbol europeo. La comunidad futbolística francesa ha recibido una seria advertencia: debe aprender a valorar sinceramente a su héroe.

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