HMD presenta el modelo Fame para los amantes de los smartphones compactos

Mientras el mercado de smartphones se inunda cada vez más de dispositivos con pantallas grandes, HMD Global está tomando una dirección inesperada. Según información privilegiada, la marca se prepara para lanzar el smartphone HMD Fame, que cuenta con un tamaño ultra compacto. Este dispositivo está diseñado para usuarios que extrañan la ergonomía clásica combinada con tecnologías modernas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, el conocido insider smashx_60 reveló los primeros detalles del nuevo modelo en las redes sociales. Se espera que el HMD Fame sea una versión mejorada del modelo HMD Touch anunciado anteriormente. La principal característica de la novedad es su pantalla, que tendrá solo 3,5 pulgadas de diagonal. Esto parece muy inusual en el contexto de los smartphones "gigantes" de 6,5 a 6,7 pulgadas que se han convertido en el estándar actual.

Cambios en el control y comodidad

Otro aspecto importante del modelo HMD Fame es su sistema de control. Se supone que el dispositivo tendrá botones físicos completos en lugar de los elementos táctiles utilizados en los modelos HMD Touch y Xplora One. Este enfoque evita pulsaciones accidentales y facilita mucho el manejo del dispositivo, incluso con una sola mano o en condiciones incómodas.

Por ahora, no hay información precisa sobre otras especificaciones técnicas del smartphone, en particular su procesador, capacidad de memoria o cámaras. No obstante, los expertos consideran este modelo como una excelente solución para niños, personas mayores o defensores de la desintoxicación digital (digital detox). Dado que los dispositivos con pantallas pequeñas son raros en el mercado, el HMD Fame sin duda encontrará su audiencia fiel.

Cabe señalar que HMD Global aún no ha hecho una declaración oficial sobre este modelo. Sin embargo, el insider smashx_60 ya ha ganado credibilidad con su información previa sobre el HMD Icon Flip 1 y otros teléfonos de botones. Esto aumenta la probabilidad de que los informes sobre el modelo Fame sean cercanos a la realidad.

En el mercado de Uzbekistán, la demanda de dispositivos compactos y asequibles sigue siendo constante. Si el HMD Fame se ofrece a un precio accesible, podría popularizarse como un segundo teléfono o como un dispositivo de comunicación básico. La empresa continúa fortaleciendo su posición combinando un diseño clásico con controladores modernos.