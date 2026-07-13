Waze integra la IA Gemini y nuevas funciones de navegación

·5·Tecnología
Waze integra la IA Gemini y nuevas funciones de navegación

El servicio de navegación Waze, propiedad de Google, ha presentado su última gran actualización. El asistente de IA Gemini se ha integrado en la aplicación, permitiendo a los conductores conocer el estado de las carreteras mediante una conversación natural y recibir rutas personalizadas. Estos cambios no solo mejoran la experiencia del usuario, sino que refuerzan la posición de Waze frente a competidores como Apple Maps. Así lo informa Techcrunch.com reporta .

Según ixbt.com, el Waze actualizado sugiere rutas analizando los viajes anteriores y los hábitos de desplazamiento urbano del usuario. Por ejemplo, si un conductor prefiere constantemente las grandes avenidas sobre las calles estrechas, la aplicación mostrará estas rutas primero. La función de navegación personalizada ya se ha lanzado en las plataformas Android e iOS a nivel mundial.

Interacción con Gemini y búsqueda inteligente

Una de las novedades más destacadas es la búsqueda de destinos mediante Gemini. Los usuarios ya no necesitan escribir una dirección exacta; pueden pulsar el botón de búsqueda por voz y dar comandos como «Encuentra una cafetería abierta», «Busca estacionamiento cerca del centro comercial» o «Muestra la gasolinera más barata cerca». La IA analiza estas solicitudes y ofrece una lista de las opciones más adecuadas.

El proceso de actualización de los mapas también se ha simplificado. Anteriormente, los conductores podían reportar atascos o accidentes, pero ahora es posible informar sobre errores en el mapa o carreteras cerradas en lenguaje natural. Por ejemplo, basta con decir «Esta carretera está cerrada» para que Waze envíe esta información inmediatamente a los editores de mapas locales.

Modo especial para motociclistas

Waze no se ha olvidado de los propietarios de vehículos de dos ruedas. El nuevo «Motorcycle mode» tiene en cuenta los atajos y restricciones específicos para motocicletas. Este modo no solo calcula una hora de llegada más precisa, sino que también advierte a los conductores sobre los siguientes peligros potenciales:
  • Baches e irregularidades en la carretera;
  • Reductores de velocidad (lomos de burro);
  • Pasos de peatones elevados;
  • Finalización de arcenes y puentes estrechos.
Este modo se ha lanzado inicialmente en varios países de América Latina y el sudeste asiático, pero se espera que pronto esté disponible en otras regiones.

Para aquellos que no desean distracciones durante el viaje, se ha añadido el modo «Less chatty» (menos hablador). Al activar esta función, la aplicación reduce las instrucciones de voz al mínimo, proporcionando solo alertas breves sobre los giros más importantes y los peligros. Esto ayuda al conductor a no distraerse mientras escucha su música o podcasts favoritos.

Estas actualizaciones también son relevantes para los usuarios en Uzbekistán, ya que Waze es una de las herramientas más populares entre los conductores locales para detectar radares y atascos. La integración de Gemini y el enfoque personalizado pueden facilitar aún más la movilidad en la compleja y cambiante infraestructura vial del país.

ВазеGoogleGeminiСунъий ИнтеллектНавигация
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

HMD presenta el modelo Fame para los amantes de los smartphones compactosHMD presenta el modelo Fame para los amantes de los smartphones compactosHoy, 19:25SpaceX listo para un nuevo vuelo: Starship desplegará satélites de tercera generaciónSpaceX listo para un nuevo vuelo: Starship desplegará satélites de tercera generaciónHoy, 19:24Nubia presenta el smartphone Neo 5 GT, el primero del mundo con sistema de refrigeración híbridoNubia presenta el smartphone Neo 5 GT, el primero del mundo con sistema de refrigeración híbridoHoy, 18:52Aviso a los conductores: cuentas robadas mediante mapas de combustible falsosAviso a los conductores: cuentas robadas mediante mapas de combustible falsosHoy, 18:22Conflicto entre Uber y Waymo: la batalla por el futuro de los robotaxis se intensificaConflicto entre Uber y Waymo: la batalla por el futuro de los robotaxis se intensificaHoy, 17:55La Unión Europea impone sanciones contra el holding VK y la mensajería MaxLa Unión Europea impone sanciones contra el holding VK y la mensajería MaxHoy, 17:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre