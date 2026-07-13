Un triunfo en la Liga de Campeones de la CAF y su debut en la Copa Mundial 2026: la carrera del mediocampista de 25 años Jayden Adams estaba en pleno ascenso en el verano de 2026. Sin embargo, poco después de que la selección de Sudáfrica terminara su participación en el torneo, ocurrió un evento trágico que conmocionó al mundo del fútbol. El joven jugador, lleno de sueños y planes, falleció repentinamente.

Zamin.uz presenta los detalles de esta pérdida inesperada y misteriosa.

Resultado histórico en el Mundial y últimos encuentros

La selección de Sudáfrica registró una gran sensación en la Copa Mundial 2026 al alcanzar la fase de eliminación directa por primera vez en su historia. El talentoso mediocampista Jayden Adams contribuyó enormemente a este éxito histórico:

Disputó los tres partidos de la fase de grupos.

México y República Checa fue titular en estos encuentros cruciales.

Corea del Surcontra entró al campo como suplente.

Más tarde se supo que el partido contra Corea fue el último de su carrera. Adams permaneció en el banquillo durante el partido de octavos contra Canadá. Pocos días después de que la selección regresara a casa, se difundió la triste noticia de su fallecimiento.

«Nadie lo esperaba» — El dolor de su entrenador

Soccer Laduma cita las palabras de su entrenador, quien no pudo ocultar su estado de shock:

«Esta pérdida nos ha dejado devastados a todos. Acabábamos de regresar del Mundial y recibimos esta noticia. Hablamos con él ayer, estaba esperando con ansias la nueva temporada. Por eso no encontramos palabras ahora. Solo pediría respeto a la vida privada de su familia. Sí, lo confirmo: ha fallecido. Nadie lo esperaba».

El secreto tras las victorias: se sospecha depresión

Las causas de la muerte del jugador aún no se han revelado oficialmente. Según algunas informaciones, a pesar de sus éxitos externos, Adams pudo haber sufrido de depresión.

Sin embargo, su asesor psicológico Brendin Johnson afirmó que después del Mundial, Jayden estaba de muy buen ánimo. Desde el punto de vista deportivo, todo iba con mucho éxito.

La corta pero brillante trayectoria de Jayden Adams:

Año / Temporada Logros y éxitos 2024 Debutó con la selección de Sudáfrica y fue campeón de la Copa Africana de Naciones. Temporada pasada Campeón nacional con el equipo Mamelodi Sundowns. Temporada 2025/26 Ganador de la Liga de Campeones de la CAF. Fue titular en todos los partidos importantes y en la final. Verano de 2026 Participó en el Mundial y contribuyó enormemente al resultado histórico del equipo.

La Asociación de Fútbol de Sudáfrica expresó su profunda tristeza, destacando que el país perdió a uno de sus jugadores más talentosos y prometedores. La investigación sobre este trágico suceso continúa.