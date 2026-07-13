Slaven Bilić regresa a Croacia: una nueva era tras Dalić

Una gran etapa ha terminado para la selección de Croacia y un nombre conocido vuelve al escenario. Tras 9 años bajo la dirección de Zlatko Dalić, el mando del equipo nacional ha sido confiado nuevamente a Slaven Bilić.

La HNS tomó la decisión por unanimidad

La Federación Croata de Fútbol (HNS) ha anunciado oficialmente el nombramiento de Slaven Bilić como seleccionador nacional.

Según el comunicado de la organización, la propuesta del presidente de la HNS, Marijan Kustić, fue respaldada por unanimidad por el Comité Ejecutivo.

Antes de que se tomara la decisión, la comisión de expertos de la federación también había aprobado plenamente la candidatura de Bilić.

¿Cómo terminó la era Dalić?

Anteriormente, Croacia había quedado eliminada del Mundial 2026 tras perder 1-2 ante Portugal en los dieciseisavos de final.

Tras esto, Zlatko Dalić dejó su cargo como seleccionador después de 9 años.

Dalić permanecerá como uno de los entrenadores más exitosos en la historia del fútbol croata. Bajo su mando, el equipo alcanzó la final de la Copa del Mundo 2018 y las semifinales del Mundial 2022.

El segundo regreso de Bilić

Slaven Bilić conoce bien a la selección de Croacia. Ya dirigió al equipo nacional entre 2006 y 2012.

En aquella época, Croacia se veía como un equipo combativo, con carácter y ofensivo. Ahora, Bilić enfrenta una tarea totalmente distinta: gestionar el relevo generacional tras Dalić sin traumas.

Entrenador Periodo Evento principal Slaven Bilić 2006–2012 Cuartos de final Euro 2008 Zlatko Dalić 2017–2026 Final Mundial 2018, Semifinal Mundial 2022 Slaven Bilić Desde 2026 comienza una nueva etapa

¿Dónde ha trabajado Bilić?

A lo largo de su carrera, Bilić ha trabajado como entrenador en varios clubes, incluyendo Lokomotiv, Beşiktaş, West Ham, Al-Ittihad, West Bromwich, Watford, entre otros.

Su experiencia en diferentes ligas podría ser útil para Croacia, ya que el equipo entra en una fase compleja: los grandes nombres se van retirando y los nuevos líderes aún deben consolidar su lugar.

¿Qué reto tiene Croacia por delante?

Croacia se ha consolidado como una fuerza estable en el fútbol mundial en los últimos años. Pero tras la salida de Dalić, el rumbo del equipo es una gran incógnita.

La tarea de Bilić no es solo obtener resultados. Debe mantener el espíritu del equipo, integrar a nuevos jugadores y preparar a Croacia para los próximos grandes torneos.

Aquí no funciona el modo «he vuelto y todo saldrá bien automáticamente». La nostalgia es hermosa en el fútbol, pero los puntos se consiguen con táctica y resultados.

El romanticismo del regreso y la presión real

El regreso de Bilić es un evento emocional para los aficionados. Conoce bien el entorno de la selección, el carácter del fútbol croata y la presión de los grandes torneos.

Sin embargo, este regreso conlleva mucha presión. Cada resultado tras Dalić será comparado. Cada derrota podría generar debates sobre cómo «en la era de Dalić no era así».

Por eso, la primera tarea de Bilić es recuperar la confianza rápidamente y dar al equipo una idea de juego clara.

Se abre una nueva página en Croacia

El regreso de Slaven Bilić a la selección de Croacia ha abierto una nueva página en la historia del equipo. Por un lado, es un técnico conocido, y por otro, se enfrenta a condiciones y una generación totalmente nuevas.

¿La pregunta principal ahora es: podrá Bilić convertir a Croacia en uno de los equipos más peligrosos de Europa en su segundo intento?