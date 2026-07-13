Padres arrestados tras dejar a sus seis hijos en un coche bajo el calor

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Padres arrestados tras dejar a sus seis hijos en un coche bajo el calor

En el estado de Kansas, Estados Unidos, una pareja fue procesada penalmente tras dejar a sus seis hijos dentro de un automóvil bajo un calor sofocante mientras ellos Wingstop comían en un establecimiento de comida rápida.

Se informó que Michael Krueger, de 53 años, y Tiffany Krueger, de 40, estuvieron dentro de un restaurante en la ciudad de Salina durante unos 20 a 30 minutos. Durante ese tiempo, dos bebés de 7 meses, junto con niños de 2, 4, 5 y 13 años, fueron dejados en un vehículo sin aire acondicionado y con solo una ventana parcialmente abierta.

El día del incidente, la temperatura en la ciudad alcanzó casi los 40 grados Celsius, con un índice de calor superior a los 100 grados Fahrenheit. Tras recibir el aviso, la policía y los servicios de emergencia llegaron al lugar para evaluar a los menores. No se reportó que ninguno sufriera un golpe de calor. Posteriormente, todos los niños fueron puestos bajo protección temporal del Estado.

Dos niños pequeños sentados en el asiento trasero de un automóvil.

Chad Skovill, portavoz del departamento de bomberos de Salina, destacó que el cuerpo de los niños se calienta de tres a cinco veces más rápido que el de los adultos, señalando que nunca se debe dejar a los niños sin supervisión en un coche cerrado, ni siquiera por unos minutos.

Asimismo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. recordaron que dejar una ventana parcialmente abierta no es suficiente para proteger a los niños del calor.

Actualmente, Michael y Tiffany Krueger enfrentan cargos penales por poner en peligro a seis menores.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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