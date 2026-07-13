SpaceX listo para un nuevo vuelo: Starship desplegará satélites de tercera generación

La Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. ha autorizado a SpaceX para lanzar nuevos prototipos del sistema de cohetes Starship. Esta decisión se tomó tras identificar completamente las causas del fallo técnico ocurrido en mayo. Los expertos de la compañía han resuelto el problema y se espera que el próximo vuelo se realice este jueves 16 de julio. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La próxima misión será el segundo vuelo de prueba para la tercera versión (V3) del sistema Starship. La importancia de este vuelo radica en que el cohete llevará por primera vez satélites Starlink de tercera generación al espacio. Hasta ahora, Starship se limitaba a transportar maquetas de satélites pesados. A partir de ahora, se enviarán al espacio dispositivos de comunicación reales y mucho más potentes.

Análisis de fallos y cambios realizados

Durante las pruebas de mayo, el bloque propulsor Super Heavy se elevó con éxito, pero se estrelló en el Golfo de México al regresar a la Tierra. Las investigaciones realizadas por SpaceX y la FAA demostraron que pequeñas diferencias en la secuencia de encendido de los motores provocaron que el bloque girara incorrectamente 90 grados. Además, errores en el sistema de señalización del motor también contribuyeron al fracaso.

Los ingenieros de la compañía aprendieron de estos errores y realizaron una serie de cambios en el hardware y el software. En particular, se aumentó la fiabilidad del reencendido de los motores y se perfeccionó el sistema de terminación de vuelo en caso de emergencia. Este enfoque de "volar, fallar y corregir" es típico de la empresa dirigida por Elon Musk, y sirve para acelerar el desarrollo de las tecnologías espaciales.

Satélites Starlink de nueva generación

En el próximo vuelo, está previsto poner en órbita 20 satélites Starlink de nueva generación. Estos dispositivos se distinguen por las siguientes características:

Interconexión mediante láseres de alta capacidad;

Aumento significativo de la velocidad de Internet y la capacidad de la red;

Construcción diseñada para quemarse completamente en la atmósfera al finalizar la misión espacial;

Equipamiento con cámaras especiales para filmar el exterior de Starship.

SpaceX recientemente cotizó sus acciones en el Nasdaq (IPO), convirtiéndose en una de las diez empresas más valiosas del mundo. La compañía logró recaudar aproximadamente 86 mil millones de dólares. El proyecto Starlink es actualmente la parte más rentable de la empresa, pero los ambiciosos planes de Elon Musk, como los viajes interplanetarios y la creación de centros de datos en el espacio, dependen totalmente del éxito del sistema Starship.

Según ixbt.com, Starship V3 y los satélites Starlink de tercera generación tienen una importancia estratégica para el futuro de SpaceX. Si las pruebas del jueves tienen éxito, esto abrirá una nueva página en la era de los sistemas de cohetes reutilizables y reducirá aún más los costos de transporte de carga al espacio.