Alivio inesperado en los fichajes de la Superliga: se duplican las restricciones

La Liga de Fútbol Profesional de Uzbekistán ha realizado cambios inesperados en el reglamento de transferencias para apoyar a los clubes de la Superliga en dificultades financieras y mitigar las consecuencias negativas de los problemas surgidos. Las restricciones vigentes para la ventana de fichajes de verano se han relajado parcialmente de forma temporal.

Zamin.uz presenta las razones y detalles de este importante giro en el fútbol uzbeko.

¿Por qué surgieron problemas financieros en los clubes?

Hoy en día, los clubes de fútbol de la Superliga del Presidente se financian según el decreto n.º 107 del 24 de marzo de 2026, «Sobre medidas para mejorar los mecanismos de financiación del sector deportivo y ampliar la atracción de entidades empresariales al sector».

Actualmente, se está elaborando un proyecto de nuevos documentos normativos y legales que prevé el pago proporcional de los salarios de los jugadores locales y extranjeros, así como del personal. Sin embargo, hasta que estos documentos sean aprobados por completo, los clubes han comenzado a tener dificultades para pagar los salarios y otros gastos.

La situación se vio complicada por los siguientes factores:

Contratos sin presupuesto: En el momento del cierre de la ventana de fichajes de invierno el 20 de febrero de este año, el presupuesto anual de gastos de muchos clubes aún no se había aprobado por completo. Como resultado, algunos clubes firmaron contratos apresurados con jugadores de alto salario.

Recortes obligatorios: Ahora, para optimizar (reducir) sus gastos, los clubes están rescindiendo prematuramente los contratos de aquellos jugadores costosos inscritos en la lista de la temporada. Esto ha cambiado radicalmente la política y los planes de fichajes de verano de los equipos.

Nuevas restricciones de fichajes: ¿Qué cambio ocurrió?

Según el artículo 11.4 del reglamento, los clubes solo podían registrar un número muy pequeño de jugadores durante la ventana de fichajes de verano. En junio, la Liga puso sobre la mesa la cuestión de relajar temporalmente esta regla y decidió duplicar las restricciones.

Indicador Antigua restricción (según el reglamento) Nueva restricción temporal (para el 2.º semestre de 2026) Número de nuevos jugadores 5 jugadores 10 jugadores Número de nuevos porteros 1 portero 2 porteros

¿Cómo votaron los clubes?

Antes de introducir este alivio temporal, la Liga realizó una encuesta entre los clubes de la Superliga. Los resultados de la votación fueron los siguientes:

12 clubes votaron a favor de esta novedad y apoyaron la propuesta.

Bunyodkor, AGMK y Lokomotiv no apoyaron (se opusieron a) esta cuestión.

Andijon no respondió a la encuesta.

Debido a la mayoría de votos, la Liga autorizó oficialmente la inclusión de 10 jugadores y 2 porteros en la plantilla de la temporada para la parte del reglamento relativa a la ventana de fichajes de verano.