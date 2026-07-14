Huawei presenta la nueva tablet MatePad Air (2024): pantalla OLED y cuerpo ultradelgado

·16·Tecnología
Huawei presenta la nueva tablet MatePad Air (2024): pantalla OLED y cuerpo ultradelgado

El gigante tecnológico chino Huawei ha actualizado su línea de tablets y ha presentado el modelo mejorado MatePad Air (2024). Se espera que este dispositivo genere una fuerte competencia en el mercado de las tablets, no solo por su diseño elegante, sino también por sus capacidades técnicas. La nueva generación es notablemente más delgada y ligera que el modelo anterior. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, el grosor del nuevo modelo MatePad Air es de solo 5,3 mm y su peso es de 509 gramos. Esto significa que es 0,6 mm más delgado y 46 gramos más ligero que el modelo del año pasado. Tal compacidad hace que el dispositivo sea muy cómodo para sostenerlo durante mucho tiempo o llevarlo en un bolso.

Pantalla OLED de alta calidad y tecnología PaperMatte

La característica principal del dispositivo es su pantalla OLED de 12 pulgadas. La pantalla funciona con una resolución de 2800 x 1840 píxeles y tiene una frecuencia de actualización de 144 Hz. Esto garantiza un movimiento fluido y nítido de la imagen. El brillo máximo de la pantalla alcanza los 1200 nits, lo que permite leer información fácilmente incluso en un día soleado.

Además, la pantalla está equipada con un revestimiento especial PaperMatte. Esta tecnología reduce los reflejos solares y proporciona una sensación natural, similar a escribir en papel, al usar el lápiz óptico Huawei M-Pencil Pro. Para creativos y estudiantes, esta función ofrece sin duda una comodidad única.

Autonomía y capacidades multimedia

Dentro de la tablet se encuentra una batería con una capacidad de 10 100 mAh. El fabricante afirma que esta capacidad es suficiente para ver videos hasta 16 horas o transmitir contenido HDR de alta calidad hasta 10 horas. Los seis altavoces integrados garantizan al usuario un sistema de audio claro y potente.

También hay novedades en cuanto a medios de comunicación y cámaras:

  • Soporte para el estándar Wi-Fi 7 más reciente;
  • Cámara principal de 50 megapíxeles;
  • Cámara frontal de 12 megapíxeles;
  • Flexibilidad con una funda-teclado especial sin panel táctil.
Por ahora, se dice que el precio y las fechas de lanzamiento del dispositivo varían según la región. Se espera que la llegada de esta tablet al mercado se realice a través de las tiendas oficiales y distribuidores de la marca Huawei. Con sus características premium, la MatePad Air (2024) podría ser un digno competidor de las series Apple iPad Air y Samsung Galaxy Tab.

HuaweiMatePad AirTabletTecnologíaOLED
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Meta podría imponer límites a los costes de inteligencia artificial para sus ingenierosMeta podría imponer límites a los costes de inteligencia artificial para sus ingenierosHoy, 21:25El diseño de Google Images cambia: ahora se convierte en una fuente de inspiración visual al estilo PinterestEl diseño de Google Images cambia: ahora se convierte en una fuente de inspiración visual al estilo PinterestHoy, 21:25Superhuman presenta una función de IA revolucionaria para la gestión de correo electrónicoSuperhuman presenta una función de IA revolucionaria para la gestión de correo electrónicoHoy, 20:59Spotify lanza un asistente de IA interactivo similar a ChatGPT para sus usuariosSpotify lanza un asistente de IA interactivo similar a ChatGPT para sus usuariosHoy, 20:55Se revela que Irán vigiló a militares de EE. UU. mediante vulnerabilidades en sistemas de comunicación globalesSe revela que Irán vigiló a militares de EE. UU. mediante vulnerabilidades en sistemas de comunicación globalesHoy, 20:26Nueva York anuncia una moratoria a la construcción de grandes centros de datosNueva York anuncia una moratoria a la construcción de grandes centros de datosHoy, 20:23
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre