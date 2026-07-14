Spotify lanza un asistente de IA interactivo similar a ChatGPT para sus usuarios

Spotify, la plataforma de streaming de música más grande del mundo, ha lanzado un nuevo asistente interactivo basado en inteligencia artificial para sus usuarios. Gracias a esta novedad, los usuarios ahora pueden interactuar con la aplicación como lo harían con ChatGPT, pedir ayuda para elegir música y analizar su historial de escucha. Este paso es parte de la estrategia de Spotify para convertirse no solo en un reproductor, sino en un compañero personal inteligente. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La nueva función está disponible actualmente para suscriptores Premium en dispositivos iOS y Android en países como Estados Unidos, Irlanda y Suecia. Esta tecnología se encuentra en versión beta, lo que significa que el sistema aún está en proceso de aprendizaje y se mejorará en función de los comentarios de los usuarios. Según TechCrunch, Spotify utiliza tanto sus propios desarrollos como modelos de IA de otros grandes proveedores para este sistema.

Un nuevo enfoque para el mundo de la música

El asistente interactivo ayuda al usuario no solo a reproducir música, sino también a proporcionar datos analíticos profundos. Por ejemplo, los oyentes pueden hacer preguntas detalladas sobre la historia de creación de una canción, las fechas de lanzamiento de álbumes o las nuevas obras de sus artistas favoritos. A diferencia de la función AI DJ introducida anteriormente, el nuevo sistema de chat puede entablar una conversación bidireccional con el usuario.

Los usuarios pueden iniciar la conversación mediante comandos de texto o voz en la página principal de la aplicación o en la sección "Now Playing". El sistema entiende la solicitud del usuario "encuéntrame artistas que no haya escuchado antes" y permite filtrar el resultado con precisiones adicionales como "hazlo más alegre" o "deja solo los lanzados en los últimos años".

Archivo personal y gestión inteligente

El nuevo asistente de IA también recuerda bien tus hábitos de escucha pasados. Puedes preguntarle "¿cuándo escuché tal canción por primera vez?" o pedirle que analice qué géneros has preferido últimamente. Esto ayuda a los usuarios a comprender mejor sus gustos.

Además, a través del chat se pueden realizar las siguientes acciones:

Guardar canciones en la biblioteca personal;

Añadir nuevas pistas a la cola de reproducción (queue);

Suscribirse al instante a los artistas que te gustan;

Ordenar rápidamente música según un estado de ánimo o tempo específico.

Spotify planea adaptar gradualmente esta tecnología a otras regiones e idiomas. Se espera que en el futuro se ofrezca una versión en inglés o una forma localizada de esta función para los usuarios en Uzbekistán. Actualmente, la plataforma intenta superar a sus competidores mediante su AI DJ y sus herramientas de creación de listas de reproducción integradas con ChatGPT.

En conclusión, Spotify ha llevado la gestión de su enorme catálogo de audio (música, podcasts y audiolibros) a un nuevo nivel mediante la inteligencia artificial. Sin duda, tecnologías como esta cambiarán por completo la cultura de consumo de contenido musical en el futuro.