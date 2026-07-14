Nueva York anuncia una moratoria a la construcción de grandes centros de datos

El estado de Nueva York, en EE. UU., se ha convertido en el primero en detener temporalmente la construcción de grandes centros de datos (data-center) ante el rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial. Un decreto firmado por la gobernadora Kathy Hochul limita la concesión de permisos para nuevos proyectos con el fin de ahorrar recursos energéticos y proteger el medio ambiente. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Esta decisión afecta a proyectos grandes con una capacidad de 50 megavatios o más, y se espera que impacte a más de una decena de procesos de construcción en curso. Según datos de Ixbt.com, el Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York ha dejado de emitir permisos para todos los proyectos aún no finalizados. Esta moratoria estará vigente hasta que se estudie completamente el impacto ambiental de los centros de datos en el estado, es decir, durante aproximadamente un año.

Escasez de recursos y preocupación ciudadana

Durante una rueda de prensa en Brooklyn, la gobernadora Kathy Hochul destacó que el progreso tecnológico no debe realizarse a costa del aumento de las facturas de servicios públicos para la población, la disminución de las reservas de agua o la contaminación acústica. «Estos centros solo deben construirse en áreas dispuestas a recibirlos y donde la población local haya dado su consentimiento», añadió. La gobernadora también está considerando obligar a los centros de datos a realizar contribuciones a un fondo especial para apoyar la red eléctrica estatal y eliminar los beneficios fiscales que se les otorgan.

La carrera en el campo de la inteligencia artificial (AI) ha disparado la demanda de potencia de cálculo. Según análisis de BloombergNEF, para 2030, casi una cuarta parte de los nuevos centros de datos en construcción tendrá una capacidad superior a 500 megavatios. Esto ejerce una enorme presión no solo sobre las redes eléctricas, sino también sobre los recursos hídricos necesarios para los sistemas de refrigeración.

La opinión pública también ha cambiado significativamente en los últimos años. Según una investigación del centro Pew Research, solo el 10 % de los estadounidenses afirma estar más emocionado que preocupado por las tecnologías de AI. Dos tercios de los encuestados señalaron que les preocupa que los centros de datos aumenten el precio de la electricidad. Muchos incluso declararon que preferirían tener un almacén de Amazon en su zona de residencia antes que un centro de datos.

Conflictos políticos

Este paso de Nueva York podría chocar con la política a nivel federal. En particular, la administración de Donald Trump ha apoyado el desarrollo de los centros de datos. Recientemente, la Comisión Federal Reguladora de Energía dio instrucciones a los operadores para crear «carriles especiales» con el fin de acelerar el proceso de conexión de dichos centros a la red.

A pesar de ello, los legisladores estatales buscan tomar medidas aún más estrictas. Actualmente, el órgano legislativo de Nueva York debate proyectos de ley que prevén suspender los proyectos de más de 20 megavatios durante un año, o incluso tres años según algunas propuestas. Anteriormente, el estado de Maine también había aprobado una ley similar, pero el gobernador del estado la vetó.

En conclusión, esta moratoria en Nueva York ha puesto sobre la mesa la cuestión del equilibrio entre los gigantes tecnológicos y la sostenibilidad ecológica en todo el mundo. La infraestructura necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial está ahora bajo un estricto control, no solo desde el punto de vista del beneficio económico, sino también de la responsabilidad social y ambiental.