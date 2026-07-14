Xabi Alonso explica por qué eligió al Chelsea en lugar del Liverpool

Xabi Alonso, considerado uno de los técnicos más cotizados del mundo del fútbol, ha tomado las riendas del Chelsea de Londres. En su primer día de trabajo en su nuevo equipo, el entrenador español explicó detalladamente por qué no regresó a su antiguo club, el Liverpool, y por qué eligió el proyecto de Stamford Bridge. Así lo informa Goal.com informa .

Como es sabido, Xabi Alonso ganó la Champions League con el Liverpool en 2005 como jugador, convirtiéndose en un verdadero ídolo para la afición. Sin embargo, el entrenador subraya que su mudanza a Londres no está ligada a las emociones, sino a las oportunidades profesionales y al momento oportuno. En una entrevista con BBC Sport, lo calificó como una "oferta que llegó en el momento justo".

Cuestión de tiempo y oportunidades

Al aclarar los rumores relacionados con el Liverpool, Xabi Alonso indicó que no hubo contacto oficial con el club de Merseyside en las semanas previas a su nombramiento. Aunque el Liverpool se separó de Arne Slot, la opción del Chelsea parecía más clara y prometedora para Alonso. "Estoy aquí hoy y espero con ansias este gran desafío. El Chelsea es uno de los clubes más grandes del mundo", añadió el técnico español.

Cabe destacar que Xabi Alonso ha comenzado su trabajo en el Chelsea no solo como entrenador principal, sino con el estatus de mánager con poderes extendidos. Esto significa que podrá influir más en la política de fichajes y la estrategia del club, a diferencia de sus predecesores Enzo Maresca y Liam Rosenior.

Nuevo sistema y planes de futuro

Alonso destacó que está listo para colaborar con los directores deportivos del club y que la responsabilidad colectiva es importante en la toma de decisiones. Según él, el Chelsea tiene una base sólida y la tarea actual es fortalecerla en la dirección correcta. El entrenador español pretende aplicar su exitosa experiencia en el Real Madrid y el Bayer Leverkusen en la Premier League inglesa.

Al mismo tiempo, Alonso comprende perfectamente lo alta que es la presión en el club londinense. El Chelsea ha nombrado a su sexto entrenador permanente en cuatro años, lo que demuestra las altas exigencias de la directiva en cuanto a resultados. No obstante, el técnico de 44 años expresó su confianza en estar preparado para las exigencias del fútbol moderno y en su capacidad para llevar al club de nuevo a la cima.

En conclusión, la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Chelsea podría marcar el inicio de una nueva era en el fútbol inglés. Se espera que sus conocimientos tácticos y su capacidad para trabajar con jóvenes sean ideales para el equipo londinense, que actualmente cuenta con una plantilla joven.