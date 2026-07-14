Duro golpe para el FC Barcelona: Frenkie de Jong estará de baja por un largo periodo

El centrocampista estrella del FC Barcelona y de la selección nacional de los Países Bajos, Frenkie de Jong, estará fuera de los terrenos de juego durante un largo periodo debido a una grave lesión. Los resultados de los exámenes médicos del jugador, que regresó al club tras la Copa del Mundo, resultaron ser mucho más graves de lo esperado. Se espera que esta situación afecte seriamente los planes y el equilibrio de la plantilla de los catalanes antes de la nueva temporada. Así lo informa Goal.com informa .

Según el diario MARCA, De Jong se sometió a las pruebas médicas habituales en la ciudad deportiva del club el lunes. Se detectó una lesión grave en la rodilla del jugador, quien participó en todos los partidos de la Copa del Mundo con la selección de los Países Bajos. Cabe recordar que los neerlandeses quedaron eliminados del torneo tras un difícil encuentro contra Marruecos en los octavos de final, que se decidió en la tanda de penaltis.

Los primeros diagnósticos indican que Frenkie de Jong deberá someterse a un tratamiento y proceso de recuperación de al menos cuatro meses. Esto significa que el experimentado centrocampista no podrá volver a los terrenos de juego hasta noviembre. Aunque la directiva del FC Barcelona aún no ha emitido un comunicado oficial, fuentes internas del club confirman que la situación es extremadamente compleja.

Los catalanes enfrentan problemas en el centro del campo

Desde su llegada al club en julio de 2019, De Jong se ha convertido en una pieza fundamental del equipo. Hasta la fecha, ha disputado 197 partidos con la camiseta del FC Barcelona y ha marcado 20 goles. Su contrato, vigente hasta 2029, demuestra lo importante que es el jugador para el futuro del equipo.

Esta lesión es la continuación de una racha de mala suerte en la carrera de De Jong. La temporada pasada, ya se perdió casi dos meses debido a un problema en los músculos isquiotibiales. Ahora, el cuerpo técnico del club deberá reestructurar la línea del medio campo en su ausencia y asignar más responsabilidades a otros jugadores.

Según datos de Goal.com, el palmarés de Frenkie de Jong con el FC Barcelona es notable: es tres veces campeón de España, dos veces ganador de la Copa del Rey y tres veces ganador de la Supercopa de España. Su mentalidad ganadora y su capacidad para controlar el juego eran vitales para el equipo en las fases decisivas de la temporada. Ahora, los catalanes deberán cubrir este vacío en el mercado de fichajes o mediante sus recursos internos.