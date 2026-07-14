Se revela que Irán vigiló a militares de EE. UU. mediante vulnerabilidades en sistemas de comunicación globales

El gobierno de Irán logró localizar a personal militar de EE. UU. en Oriente Medio aprovechando vulnerabilidades conocidas en la infraestructura de telecomunicaciones internacional. Esta campaña de espionaje se llevó a cabo durante un periodo de tensiones crecientes y conflictos armados en la región, según informó una investigación del Financial Times. Así lo reporta Techcrunch.com informa .

Según los datos, los servicios especiales de Irán explotaron un conjunto de protocolos conocido como Signaling System 7 (SS7). El SS7 sirvió durante mucho tiempo como base para las redes 2G y 3G y se utilizó para enrutar llamadas y mensajes de abonados en todo el mundo. El centro de investigación Mobile Surveillance Monitor y fuentes gubernamentales anónimas confirmaron que es posible rastrear dispositivos móviles de forma remota mediante esta tecnología.

Uso del protocolo SS7 y tecnologías publicitarias

Las vulnerabilidades en la red SS7 no son una novedad para las agencias de inteligencia. A través de este sistema, es posible determinar la ubicación del propietario de un teléfono móvil en cualquier parte del mundo. Utilizando este método, Irán obtuvo las coordenadas precisas de las fuerzas estadounidenses ubicadas en bases militares y hoteles en Irak, Baréin y otros países de Oriente Medio. La información obtenida se utilizó posteriormente para realizar ataques contra estos objetivos, resultando en varias personas heridas.

Además, Irán no se limitó al SS7 en su campaña de espionaje. El informe señala que también se abusó de las tecnologías publicitarias (AdTech), diseñadas para mostrar anuncios dirigidos a usuarios móviles. Este es otro método eficaz para recopilar datos personales a través de tecnologías utilizadas habitualmente en la vida cotidiana.

Esta situación demuestra cuán crucial es el papel de las brechas en la infraestructura digital en las guerras modernas, más allá de las armas convencionales. La seguridad de las redes de comunicación globales representa un riesgo grave no solo para los usuarios comunes, sino también para la seguridad estratégica a nivel estatal.

Según los expertos, aunque el sistema SS7 es obsoleto, sigue siendo el protocolo de comunicación principal en muchos países. Esto permite a los hackers y a grupos respaldados por estados llevar a cabo actividades de vigilancia a escala global. Este incidente ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de revisar los estándares de seguridad de las telecomunicaciones internacionales.