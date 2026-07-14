Superhuman presenta una función de IA revolucionaria para la gestión de correo electrónico

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Superhuman presenta una función de IA revolucionaria para la gestión de correo electrónico

La plataforma Superhuman, conocida en el mercado de servicios de correo electrónico por su rapidez y eficiencia, ha lanzado una función de borrador automático actualizada destinada a ahorrar tiempo a los usuarios. Esta innovación no solo automatiza la respuesta a los correos entrantes, sino que también aprende el estilo de comunicación personal (tone of voice) del usuario para generar textos naturales, como si hubieran sido escritos por una persona. Así lo informa Techcrunch.com informa .

En los últimos años, con el desarrollo de los grandes modelos de lenguaje (LLM), muchas empresas intentan delegar la clasificación y respuesta de correos electrónicos a la IA. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos sistemas presentaban textos demasiado formales o "robóticos". La actualización de Superhuman busca resolver este problema analizando la correspondencia previa del usuario para ofrecer tres variantes de borradores de respuesta adaptados.

Un nuevo nivel de IA y resultados prácticos

Según la información proporcionada por el fundador de la empresa, Rahul Vohra, las versiones anteriores del sistema se basaban en modelos antiguos como GPT-3.5. La nueva generación de la función de borrador automático utiliza varios modelos avanzados, lo que permite una mejor comprensión del contexto de los correos. Las pruebas demostraron que el 40 % de los correos generados se enviaron en un día y, lo más sorprendente, el 60 % fueron enviados por el usuario sin ninguna edición.

En la práctica, esta función destaca en tareas cotidianas como confirmar horarios de reuniones, rechazar solicitudes o pedir información. Por ejemplo, el sistema aprende la rutina de trabajo del usuario. Si al principio sugiere programar una reunión a medianoche y el usuario lo rechaza, la siguiente vez la IA preparará automáticamente una respuesta rechazando esos horarios inconvenientes.

Para personalizar aún más sus perfiles, los usuarios pueden ir a Settings > Personalization y añadir su lugar de trabajo, cargo e incluso archivos o enlaces utilizados con frecuencia. Esto ayuda a la IA a preparar respuestas más precisas y significativas.

Aunque el sistema aún no es perfecto y a veces propone respuestas que requieren edición, se está convirtiendo en una ayuda invaluable para los profesionales que reciben cientos de correos al día. Con esta tecnología, Superhuman busca liberar a los usuarios de pasar largas horas frente al teclado para que puedan centrarse en tareas estratégicas más importantes.

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Abror Shuhratov
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