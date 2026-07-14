Un nuevo gigante en el mercado de la IA: DeepSeek recauda 1.500 millones de dólares

DeepSeek, la startup más destacada de China en el campo de la IA, está en negociaciones para recaudar 1.500 millones de dólares con el fin de ampliar sus capacidades financieras y fortalecer su posición en el mercado global. Según Bloomberg, si se cierra este acuerdo, se espera que la valoración de la empresa alcance casi los 71.000 millones de dólares. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Esta noticia marcaría el segundo gran logro financiero para DeepSeek en muy poco tiempo. Hace apenas un mes, la empresa recaudó 7.000 millones de dólares en su primera ronda de inversión externa, cuando su valor se estimaba en 50.000 millones de dólares. Este rápido crecimiento demuestra la creciente confianza de los inversores en las tecnologías chinas.

DeepSeek no solo busca recaudar fondos, sino que también planea convertirse en una sociedad anónima. Según los informes, la empresa planea realizar una IPO (salida a bolsa) en 2027, aunque si el proceso se acelera, podría ocurrir a finales de este mismo año. Este paso proporcionará a la empresa recursos adicionales para competir con gigantes estadounidenses como OpenAI y Google.

Eficiencia tecnológica y competencia

Fundada en 2023, DeepSeek atrajo la atención mundial a principios del año pasado al presentar sus modelos de IA altamente eficientes y económicos. Las tecnologías de la empresa se distinguen por no ser inferiores a los modelos estadounidenses, requiriendo costos mucho menores. Esto ha aumentado drásticamente la demanda entre los clientes corporativos.

Según datos de la plataforma Vercel, en junio, DeepSeek representó casi el 23 % de todos los tokens procesados en el segmento corporativo. A modo de comparación, la cuota de Anthropic, otro líder del sector, fue del 32 %. Estas cifras demuestran que los modelos de código abierto de China están compitiendo con laboratorios de clase mundial a pesar de las restricciones de exportación de EE. UU.

Es interesante notar que DeepSeek ejecuta sus servicios en la nube con chips fabricados por Huawei Technologies. Este es un factor importante que demuestra que China puede utilizar eficazmente sus recursos internos en el contexto de las prohibiciones de EE. UU. a la exportación de chips de alta tecnología. Entre los inversores de la empresa se encuentran grandes estructuras como Tencent y el fondo de inversión de la industria nacional de IA de China.

Los modelos de DeepSeek son cada vez más populares entre los usuarios y desarrolladores de Uzbekistán. Especialmente en la programación y el trabajo con textos, la gratuidad y apertura de este modelo abren nuevas oportunidades para las startups locales. La salida a bolsa de la empresa y la atracción de nuevas inversiones ayudarán a que surjan herramientas de IA aún más potentes y asequibles en el futuro.