Gran rebelión en la FIFA: ¡las federaciones europeas se unen contra Infantino!

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Gran rebelión en la FIFA: ¡las federaciones europeas se unen contra Infantino!

Gianni Infantino planeaba permanecer en la presidencia de la FIFA por un tercer mandato y ganar las elecciones sin oposición alguna. Sin embargo, el curso de los acontecimientos está tomando un giro completamente diferente. Según los informes del influyente medio talkSPORT varias federaciones europeas de fútbol miembros de la UEFA están decididas a enfrentarse a Infantino y apoyar a un candidato alternativo fuerte.

Zamin.uz presenta los detalles de esta lucha oculta en el mundo del fútbol y la tormenta de posibles reformas.

¿Cuál es la causa de la protesta?

Existen varias razones serias por las que los líderes del fútbol europeo están molestos con la política del actual presidente de la FIFA. Varias reformas propuestas por Infantino han sido consideradas contrarias a los intereses de los clubes europeos y las federaciones nacionales:

  • El plan de aumentar los participantes de la Copa del Mundo a 64 equipos: Aunque la Copa del Mundo 2026 es la primera en la historia con 48 equipos, Infantino está considerando oficialmente aumentar el número de participantes en el futuro hasta 64 equipos. Esto aumentaría excesivamente el número de partidos y el nivel de fatiga de los jugadores.

  • Reforma de la Copa Mundial de Clubes: La propuesta de ampliar este prestigioso torneo con el nuevo formato y organizarlo cada dos años también ha provocado una fuerte oposición por parte de los grandes clubes europeos.

¿Quiénes podrían ser candidatos contra Infantino?

Se mencionan varios candidatos influyentes que se espera que entren en la contienda o que cuentan con el apoyo de los países europeos.

A continuación, se presenta un análisis de su posición actual y sus posibilidades de candidatura:

Candidato potencial

Cargo actual

Estado y posibilidades de candidatura

Aleksander Čeferin

Presidente de la UEFA

El candidato alternativo más poderoso. Sin embargo, actualmente está centrado en la UEFA y ha declarado que no desea luchar contra Infantino.

Nasser Al-Khelaïfi

Presidente del PSG y de la ECA (Asociación de Clubes Europeos)

Las federaciones de fútbol de Bélgica y Polonia están dispuestas a apoyarlo activamente. Sin embargo, él aún no ha mostrado interés.

Dariusz Mioduski

Propietario del club polaco Legia Varsovia

Una de las personalidades mencionadas en la lista de candidatos con gran influencia en la política del fútbol europeo.

Victor Montagliani

Presidente de la CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y Caribe)

Visto como una fuerza de equilibrio alternativa como representante del continente americano.

Patrice Motsepe

Presidente de la CAF (Confederación Africana de Fútbol)

Aunque su nombre aparece en la lista, es difícil que entre en conflicto abierto debido a su estrecha alianza con Infantino.

¿Cuándo serán las elecciones?

La fase más importante de la lucha por la presidencia de la FIFA tendrá lugar en otoño. El registro oficial de candidatos y los procesos de votación se llevarán a cabo el 18 de noviembre. Las federaciones europeas están pensando en cómo unirse en torno a un candidato único y fuerte capaz de enfrentarse al presidente en ejercicio para esa fecha. Si los miembros de la UEFA logran llevar a cabo sus planes, podríamos ser testigos de un gran cambio de poder en el mundo del fútbol en los próximos meses.

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Para entender en detalle las críticas a la controvertida declaración de la dirección de la FIFA sobre la ampliación de la Copa del Mundo a 64 equipos, la opinión de los expertos de talkSPORT puedes ver el video.

Este video es útil para comprender mejor cómo las ideas de Gianni Infantino sobre el aumento del número de participantes en la Copa del Mundo fueron recibidas por la comunidad futbolística y los expertos.

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Shuhrat Razzakov
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