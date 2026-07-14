El Liverpool se acerca al fichaje de la joya mexicana Gilberto Mora

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El Liverpool se acerca al fichaje de la joya mexicana Gilberto Mora

El club inglés Liverpool está en negociaciones activas para el traspaso de la nueva estrella del fútbol mexicano, Gilberto Mora, de 17 años. Reconocido como uno de los adolescentes con más talento del fútbol mundial, el centrocampista ha llamado la atención de los mejores equipos europeos gracias a sus brillantes actuaciones. El experimentado centrocampista de los 'Reds', Alexis Mac Allister, también dio su opinión sobre este posible fichaje. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con Claro Sports, Mac Allister reaccionó a los rumores sobre la llegada del joven talento a Anfield. Aunque el argentino afirmó no tener información precisa por el momento, valoró positivamente el interés del club. «Si lo vinculan con el Liverpool, es porque realmente es un gran jugador. Clubes de este nivel no eligen candidatos por casualidad», destacó Mac Allister.

La carrera entre los grandes de Europa

En la lucha por Gilberto Mora, no solo participa el Liverpool, sino que otro representante de la Premier League inglesa, el Arsenal, también está muy activo. Además, los gigantes españoles Real Madrid y Barcelona siguen de cerca los movimientos del jugador. Anteriormente, el Manchester United también estaba en la carrera, pero los 'Red Devils' decidieron abandonar el proyecto debido a que el precio del traspaso superaba los 34 millones de libras esterlinas (aproximadamente 45 millones de dólares).

Actualmente defendiendo los colores del Club Tijuana de México, Mora ha logrado disputar 12 partidos con el equipo nacional en poco tiempo. Su capacidad para jugar con la misma eficacia en diferentes posiciones del mediocampo y su lectura de juego son altamente valoradas por los expertos. La agente del jugador, Rafaela Pimenta, ha manifestado su intención de colocar a su cliente en el equipo más adecuado y favorable para su desarrollo.

La situación del traspaso del talento mexicano también tiene aspectos legales. Según las reglas de la FIFA, Mora no puede firmar un contrato oficial con un club extranjero hasta cumplir los 18 años. Alcanzará la mayoría de edad en octubre, lo que permitirá al Liverpool u otros pretendientes cerrar un acuerdo previo para el mercado de invierno o para la próxima temporada.

La directiva del Liverpool ve a Gilberto Mora como uno de los futuros líderes del equipo. La estrategia del club de buscar jóvenes talentos y convertirlos en estrellas mundiales aumenta la probabilidad de que este fichaje se concrete. Si el acuerdo se cierra con éxito, se espera que Mora se convierta en uno de los legionarios más brillantes de la Premier League en los próximos años.

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