El diseño de Google Images cambia: ahora se convierte en una fuente de inspiración visual al estilo Pinterest

·21·Tecnología
El diseño de Google Images cambia: ahora se convierte en una fuente de inspiración visual al estilo Pinterest

Con motivo del 25º aniversario de su servicio de búsqueda de imágenes, Google ha decidido rediseñar radicalmente la plataforma. A partir de ahora, este servicio no será solo una herramienta de búsqueda, sino una galería dinámica que se actualiza según los intereses de los usuarios. Este cambio hace que Google se parezca a la red social Pinterest y garantiza que los usuarios pasen más tiempo en el sitio. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según Ixbt.com, el Google Images actualizado incluirá una sección «For You» (Para ti), formada en base al historial de navegación y los intereses del usuario. Aquí, las imágenes se presentan en un flujo infinito y se actualizan en tiempo real. De esta manera, Google permite a los usuarios descubrir nuevas ideas en áreas como la moda, el diseño de interiores o los viajes.

Colecciones y capacidades de la IA

Una de las funciones importantes del nuevo diseño es el sistema de «Colecciones». Los usuarios pueden guardar sus imágenes favoritas en carpetas especiales. Por ejemplo, se crea la posibilidad de guardar ideas para conjuntos de ropa de vacaciones o diseños de hogar en pestañas separadas para volver a ellas más tarde. Esta función es especialmente cómoda para los creativos y quienes disfrutan de la planificación.

Además, Google está integrando directamente una función de generación de imágenes mediante IA en su buscador. Si un usuario busca una imagen muy específica que no existe en Internet, podrá crear una nueva mediante una consulta de texto sin salir del ecosistema de Google. Esto sirve para aumentar la ventaja de Google frente a la competencia de servicios de terceros como ChatGPT.

Para la creación de imágenes se utiliza el modelo más reciente de la compañía, Nano Banana. Esta tecnología no solo dibuja nuevas imágenes, sino que también ayuda a visualizar ideas existentes. Por ejemplo, es posible ver con ayuda de la IA cómo se verían las paredes de una habitación en otro color o cómo decorar una residencia estudiantil con un estilo determinado.

El nuevo diseño y las funciones se lanzarán inicialmente en EE. UU. para usuarios de habla inglesa en la versión de escritorio (desktop). Para aprovechar al máximo las actualizaciones de Google Images, se requiere que los usuarios hayan iniciado sesión en sus cuentas de Google. Se espera que estas capacidades se amplíen a otras regiones e idiomas más adelante.

Este paso estratégico también tiene una importancia significativa para aumentar los ingresos publicitarios de Google. Cuanto más tiempo pasen los usuarios en la plataforma y más interactúen con el contenido visual, más capacidad tendrá la empresa para colocar anuncios dirigidos. Esto convierte al servicio Google Images de una simple utilidad en una plataforma social-visual completa.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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