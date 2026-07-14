Meta podría imponer límites a los costes de inteligencia artificial para sus ingenieros

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Meta podría imponer límites a los costes de inteligencia artificial para sus ingenieros

La dirección de Meta planea introducir en el futuro límites específicos sobre el uso de recursos de inteligencia artificial (AI) para sus empleados. Según una entrevista concedida por el jefe de Instagram, Adam Mosseri, en los próximos uno o dos años, el dinero que los ingenieros gastan en tokens de AI podría llegar a igualar su salario anual. Esto significa que son necesarios mecanismos de control estrictos para mantener la estabilidad financiera de la empresa. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Las solicitudes enviadas a los sistemas de inteligencia artificial y las respuestas obtenidas se calculan mediante un número determinado de «tokens». Detrás de cada token hay una enorme potencia de cálculo y costes de energía eléctrica. En su intervención en el Lenny’s Podcast, Mosseri destacó que la «tasa de consumo» (burn rate) de un ingeniero de alto nivel resulta muy costosa para la empresa. Por ello, se espera que a cada empleado se le asigne un presupuesto de tokens basado en su eficiencia laboral.

Los gigantes tecnológicos optimizan sus costes

Meta ya ha comenzado a controlar sus costes de inteligencia artificial internamente. En particular, la empresa cerró una «tabla de clasificación» específica sobre el consumo de tokens de los empleados. La razón es que se determinó que este sistema podría costar a la empresa varios miles de millones de dólares para 2026. Según Mosseri, por ahora no hay restricciones para los empleados de Meta, pero es hora de poner fin a los proyectos ineficientes que actúan como «quemadores de tokens».

No solo Meta, sino otras grandes empresas de TI se enfrentan a problemas similares. Por ejemplo, según información de ixbt.com, la empresa Uber ya había agotado su presupuesto de codificación de inteligencia artificial previsto para 2026 en abril de este año. Microsoft, con el fin de ahorrar costes, canceló las licencias de Claude Code proporcionadas a sus ingenieros y trasladó a todos a su propia herramienta Copilot CLI.

Una nueva era de gestión de recursos

Adam Mosseri comparó la gestión de los tokens de inteligencia artificial con los salarios o los gastos operativos (OpEx) habituales. En su opinión, al igual que los recursos como GPU, CPU, memoria y RAM son limitados, las capacidades de AI también deben distribuirse con ahorro. En el futuro, el presupuesto asignado a cada ingeniero será proporcional al retorno de inversión (ROI) que aporte a la empresa.

A pesar de ello, Mosseri confía en que a largo plazo el precio de los servicios de inteligencia artificial disminuirá. Estima que, como resultado de la entrada de nuevos modelos de AI en el mercado y el aumento de la competencia, comenzará una «guerra de precios». Esto abrirá la puerta a que las empresas proporcionen a sus ingenieros capacidades más amplias. Por ahora, gigantes como Meta se ven obligados a proteger su presupuesto recortando los gastos «insensatos».

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Abror Shuhratov
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