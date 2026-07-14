Mourinho quiere cambiar al Real: se conoce el nuevo esquema

La era de José Mourinho en el Real Madrid podría comenzar con una nueva idea táctica. Según los informes, el técnico portugués planea hacer jugar al equipo con un esquema 4-2-3-1 basado en dos mediocentros.

Mourinho se decide por el 4-2-3-1

Según la información difundida por el periodista Mario Cortegana, José Mourinho ve el 4-2-3-1 como el esquema táctico principal en el Real.

En este sistema, el equipo deberá mantener el equilibrio entre la defensa y el ataque. Especialmente, el papel de los dos mediocentros en el centro será decisivo.

Esto no es casualidad en el estilo de Mourinho: suele asegurar primero la estabilidad defensiva y luego dar libertad a las estrellas en ataque.

Tchouaméni en el rol de pivote «duro»

Según el informe, uno de los dos mediocentros debe permanecer estricto en su posición y cumplir principalmente funciones defensivas.

Aurélien Tchouaméni es visto como el candidato principal para este rol.

El jugador francés, posicionado delante de la línea defensiva, puede cumplir la misión de romper los ataques rivales, cerrar el centro y sacar el balón con un primer pase.

Rol Candidato Misión Pivote posicional Aurélien Tchouaméni cerrar la defensa, mantener el equilibrio en el centro Pivote más libre Federico Valverde o un nuevo fichaje pressing, recorrido, sumarse al ataque Zona del número 10 Bellingham u otro jugador creativo conectar el ataque, último pase

En este sistema, Tchouaméni tendrá que hacer el «trabajo invisible». Es decir, puede que no marque goles, pero el equilibrio del equipo dependerá precisamente de él.

Valverde o un nuevo traspaso?

Se espera que Mourinho dé más libertad al segundo mediocentro.

Federico Valverde podría jugar en esta posición. Su preparación física, su gran volumen de trabajo y su capacidad para moverse rápidamente entre el ataque y la defensa se ajustan a las exigencias de Mourinho.

Sin embargo, hay otra opción: si el Real oficializa el traspaso de un nuevo centrocampista, este rol podría ser confiado al nuevo jugador.

Aquí, la exigencia principal de Mourinho es clara: el centro no debe funcionar solo con técnica, sino también con disciplina, fuerza y estabilidad física.

¿Qué aporta este esquema a las estrellas?

En la plantilla del Real Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham son estrellas presentes. El esquema 4-2-3-1 puede crear seguridad atrás mientras preserva su libertad ofensiva.

Para Mourinho, el mayor problema no es el número de estrellas, sino convertirlas en un solo mecanismo.

Si los dos pivotes mantienen bien el centro, los jugadores de la línea de ataque se moverán con más libertad. Esto es muy cómodo para jugadores rápidos como Mbappé y Vinícius.

El impacto del título perdido ante el FC Barcelona

Al final de la temporada 2025/26, el Real terminó segundo en La Liga y perdió el título ante el FC Barcelona.

Este resultado fue una gran señal para el club madrileño. Ahora, el equipo está obligado a reconstruir no solo la plantilla, sino también la idea de juego.

El plan 4-2-3-1 de Mourinho es importante precisamente en este punto: quiere transformar al Real en un equipo más duro, más ordenado y más pragmático.

¿Vuelve el estilo Mourinho?

Para José Mourinho, el 4-2-3-1 no es un esquema extraño. A lo largo de su carrera, ha estabilizado a sus equipos muchas veces mediante sistemas de doble pivote.

En este formato, el equipo puede ser a la vez sólido en defensa y rápido en ataque. Pero para ello se requiere una alta disciplina de los jugadores.

Mourinho espera de los jugadores no solo creatividad con el balón, sino también movimientos sin balón, retorno a la posición y responsabilidad táctica.

¿La pregunta principal es: se adaptarán las estrellas a este sistema?

Esta es la mayor intriga en el Real: ¿cómo se combinarán la estricta exigencia táctica de Mourinho y la libertad de las superestrellas del equipo?

Jugadores como Mbappé, Vinícius y Bellingham pueden decidir el partido mediante el talento individual. Pero Mourinho también les exige disciplina colectiva.

Si se encuentra este equilibrio, el Real puede volver a ser un equipo muy peligroso. Si no, es probable que aumenten las dudas en el vestuario.

¿Cómo será el nuevo Real?

El plan de Mourinho no es todavía un anuncio táctico oficial, pero los informes muestran que se está preparando un gran cambio en Madrid.

El esquema 4-2-3-1 puede dar al Real orden en el centro, solidez en defensa y libertad para las estrellas en ataque.

¿La pregunta principal ahora es: podrá Mourinho adaptar a las estrellas del Real a su rígido sistema táctico o está comenzando otro gran experimento en Madrid?