Nuevo vuelo desde Baikonur: la nave Soyuz MS-29 se dirige a la Estación Espacial Internacional

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Nuevo vuelo desde Baikonur: la nave Soyuz MS-29 se dirige a la Estación Espacial Internacional

Se ha realizado un nuevo vuelo estratégico desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. El 14 de julio, a las 19:47 hora de Taskent, el cohete portador ruso Soyuz-2.1a puso en órbita la nave espacial tripulada Soyuz MS-29. Esta misión tiene como objetivo transportar a los miembros de la 75ª expedición de larga duración y equipos científicos importantes a la Estación Espacial Internacional (ISS). Así lo informa Ixbt.com informa .

La tripulación incluye a los héroes de Rusia, los cosmonautas Pyotr Dubrov y Anna Kikina, así como al astronauta de la NASA Anil Menon. Cabe destacar que para Pyotr Dubrov y Anna Kikina este es su segundo vuelo espacial. Mientras que Kikina ya había estado en órbita a bordo de la nave Crew Dragon de SpaceX, para Anil Menon este es su vuelo debut. Esta cooperación internacional se considera un paso importante en la exploración espacial.

Investigación científica y nuevas tecnologías

Durante la expedición, la tripulación tiene previsto realizar 38 experimentos científicos y trabajos específicos. La mayor parte se centra en la investigación biomédica y biotecnológica. En particular, la nave Soyuz MS-29 transportó las últimas muestras tecnológicas desarrolladas por las corporaciones Progress y Energia.

Entre los nuevos programas, el sistema Gazanalizator-FS tiene una importancia especial. Este dispositivo monitorea automáticamente la composición de los gases en la atmósfera de la estación y puede detectar incluso los cambios más pequeños. Este sistema servirá como base para garantizar la seguridad en futuros vuelos al espacio profundo.

Robótica y actividad solar

Otro proyecto interesante, llamado Teledroid, consiste en experimentos con un robot antropomórfico. El robot puede operar tanto en modo autónomo como en modo «avatar», replicando los movimientos del operador. Esta tecnología permitirá delegar a los robots las tareas en el espacio abierto que son peligrosas para la vida humana.

Además, los cosmonautas continuarán el experimento QUYOSH-TERAGERTS. A través de este, se estudia la liberación de energía en la atmósfera solar. Los datos obtenidos ayudarán a predecir las tormentas magnéticas que afectan el funcionamiento de los medios de comunicación y satélites en la Tierra.

Según ixbt.com, el programa de vuelo contempla dos caminatas espaciales para Pyotr Dubrov y Anna Kikina. Una vez finalizado el relevo de la tripulación, los miembros actuales de la estación, Sergey Kud-Sverchkov, Sergey Mikaev y Christopher Williams, regresarán a la Tierra en la nave Soyuz MS-28. El ruso Andrey Fedyaev continuará su trabajo como parte de la nueva expedición.

EspacioBaikonurSoyuz MS-29ISSNASA
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Abror Shuhratov
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