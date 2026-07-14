Azúcar descubierto en el espacio: ¿nos acerca al secreto de la vida?

Astrónomos han identificado por primera vez un tipo de azúcar natural en una inmensa nube de gas y polvo situada cerca del centro de la Vía Láctea. Los expertosopinan que este descubrimiento demuestra que las sustancias orgánicas necesarias para la vida en el universo pueden formarse incluso en el propio medio interestelar.

Se trata de un azúcar simple llamado eritrulosa. Se encuentra en la naturaleza en las frambuesas y también se utiliza en la industria cosmética, concretamente en la fabricación de productos autobronceadores. Los científicos han registrado esta sustancia en una nube molecular gigante cerca del centro de la Vía Láctea.

Los autores del estudio señalan que este resultado no significa que exista otra civilización en el universo. Sin embargo, confirma que los compuestos orgánicos esenciales para el surgimiento de la vida pueden formarse de forma natural incluso en las regiones extremadamente frías del espacio.

Izaskun Jiménez-Serra, científica del Centro de Astrobiología de España, afirma que la eritrulosa es el primer azúcar identificado en el medio interestelar. Esto sugiere que tales sustancias podrían estar mucho más extendidas en el universo de lo que se pensaba anteriormente.

Los científicos explican que la eritrulosa se forma como resultado de reacciones químicas que ocurren en la superficie de pequeñas partículas de polvo. Es muy probable que luego se incorpore a cometas o asteroides y llegue así a los planetas.

Durante el estudio, los expertos utilizaron radiotelescopios en España para estudiar G+0.693-0.027 una nube de polvo llamada. Al principio buscaban otros tipos de azúcares, pero lograron, de forma inesperada, registrar señales específicas de la eritrulosa.

Se informa que este azúcar puede formarse en el espacio a unos –250 grados en condiciones de frío extremo. Esto demuestra que no se requieren altas temperaturas para la formación de moléculas orgánicas.

Los expertos destacan que la eritrulosa es importante no solo como fuente de energía, sino también para la aparición de sustancias que participan en la formación de los primeros sistemas genéticos como el ARN. Por ello, se refuerza la teoría de que dichos compuestos orgánicos llegaron a la Tierra en la antigüedad a través de cometas y meteoritos.

Según los autores del estudio, las sustancias orgánicas contenidas en los cometas y meteoritos que bombardearon la Tierra hace millones de años pudieron haber contribuido a crear las condiciones iniciales para el surgimiento de la vida en el planeta.

El científico japonés Yoshihiro Furukawa también calificó este resultado como un evento científico importante. Destaca que los azúcares formados en el medio interestelar pueden llegar a otros planetas. Sin embargo, este proceso no explica completamente cómo se formó la vida, y la investigación al respecto continúa.