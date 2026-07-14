Neymar podría jugar la Copa del Mundo 2030: un entrenador brasileño hace una declaración sorprendente

El experimentado entrenador Rogerio Micale, ganador de la medalla de oro con la selección olímpica de Brasil, hizo una declaración impactante sobre la estrella del fútbol nacional, Neymar. En su opinión, el delantero no debería retirarse tras el fracaso en la Copa del Mundo 2026 y debería participar en el torneo de 2030. Micale puso el talento de Neymar al mismo nivel que leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Así lo informa Goal.com informa .

Como se sabe, la selección de Brasil fue eliminada de la Copa del Mundo 2026 en los octavos de final tras perder ante Noruega. En aquel momento, los escandinavos liderados por Erling Haaland ganaron, y Neymar anunció entre lágrimas el fin de su carrera internacional tras el encuentro. Sin embargo, Micale considera que esa decisión fue apresurada.

La actitud hacia Ancelotti y Neymar

Según ESPN, Rogerio Micale expresó su descontento con el tiempo de juego otorgado a Neymar por el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti. El delantero, que llegó al torneo con una lesión, solo jugó 14 minutos contra Escocia y apenas 23 minutos contra Noruega. Aunque Neymar marcó un penalti al final del partido contra Noruega, no fue suficiente para salvar al equipo.

Micale destacó que las estrellas de talla mundial requieren un enfoque especial. «Para mí, Neymar es el mejor jugador de Brasil. No sé si tengo derecho a hablar de Ancelotti, pero Neymar debería haber sido mejor aprovechado. Al igual que Messi, Cristiano Ronaldo o Mohamed Salah. Trabajé en Egipto y fui testigo de cómo se creó todo un sistema para que Salah jugara a su máximo nivel», afirmó el entrenador.

Según el experto, incluso si la condición física del jugador no está al 100%, su presencia en el campo supone una presión psicológica para los rivales y una gran fuente de motivación para sus compañeros. Según él, talentos así son capaces de decidir el destino de un partido en una sola jugada.

Esperanza para el Mundial 2030

Micale cree tanto en el regreso de Neymar que declaró estar dispuesto a comprar una entrada para ver sus partidos. «Para el próximo ciclo, quiero ver a Neymar en el campo. Puede que no vaya a muchos partidos en Brasil aunque me inviten, pero si Neymar juega, iré al estadio pase lo que pase. Neymar es un jugador cuyo nivel no deja lugar a dudas», añadió.

Cabe recordar que Neymar anunció el fin de su carrera internacional en el MetLife Stadium, el mismo lugar donde debutó en 2010. En aquel momento, emocionado, declaró: «Se acabó, hice todo lo que pude». Sin embargo, la comunidad futbolística y los aficionados aún esperan un regreso de la estrella de 32 años a los grandes escenarios.