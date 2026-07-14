Xabi Alonso cambia la estrategia del Chelsea: El equipo se construirá alrededor de Cole Palmer

El nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha identificado la figura central de los futuros esquemas tácticos del equipo. El técnico español calificó al mediocentro ofensivo Cole Palmer como un "talento especial" y prometió moldear todo el estilo de juego a su alrededor. Esta decisión marca el inicio de una nueva era tras los resultados inestables del club en los últimos años. Así lo informa Goal.com informa .

Aunque la selección de Inglaterra alcanzó las semifinales de la Copa del Mundo bajo la dirección de Thomas Tuchel, Cole Palmer quedó sorprendentemente fuera de la convocatoria. Sin embargo, esta situación no ha afectado el ánimo del jugador. Al contrario, se ha centrado en los entrenamientos bajo las órdenes de Xabi Alonso. En una entrevista con la BBC Sport, el entrenador elogió las habilidades únicas de Palmer.

Revolución táctica en Stamford Bridge

Xabi Alonso destaca que el nivel de juego de Palmer sobresale por encima del resto. "Llevamos trabajando juntos unos días y ha vuelto a los entrenamientos con una actitud muy positiva. Cole es un jugador de una clase especial. Si creamos las condiciones para que su talento se despliegue por completo y construimos el equipo a su alrededor, estaremos más cerca del éxito", señaló el técnico.

Desde su llegada procedente del Manchester City en septiembre de 2023, Cole Palmer se ha convertido en el verdadero líder de los "Blues". Con la camiseta del club londinense, ha disputado 131 partidos, anotando 54 goles y dando 32 asistencias. Tal productividad no ha mermado la reputación de Palmer, a pesar de que el Chelsea terminó la temporada pasada en el décimo puesto, sin acceso a competiciones europeas.

Según Goal.com, Xabi Alonso ha comenzado su labor en el club no solo como entrenador principal, sino como mánager con poderes ampliados. En colaboración con cinco directores deportivos, pretende adaptar la política de fichajes a su propia visión táctica. El objetivo principal es atraer a jugadores capaces de apoyar a Palmer y convertir sus pases en goles.

Aunque el Chelsea ha ganado la Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en los últimos años, le faltaba regularidad en la Premier League. Alonso busca devolver al club a la élite gracias a una nueva estructura y a la creatividad de Palmer. Aunque actualmente el jugador debe ver los partidos de sus compañeros de selección por televisión, se espera que se convierta en el arma principal del club londinense la próxima temporada.