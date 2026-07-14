Claude Makélélé: Kylian Mbappé se está convirtiendo en el Ronaldo Nazário de nuestra era

La ex estrella del Real Madrid y de la selección francesa, Claude Makélélé, ha expresado una alta opinión sobre el delantero Kylian Mbappé. Según el experimentado experto, el delantero francés es el único jugador que, por su estilo de juego e impacto en el campo, es el más cercano al legendario brasileño Ronaldo Nazário (R9). Así lo informa el diario Marca. Esto es reportado por el sitio Goal.com.

Makélélé destacó la consistencia constante de Kylian Mbappé y los resultados que muestra cada temporada. Según sus palabras, en el fútbol moderno, Mbappé es el único jugador digno del estatus de «Fenómeno». Esta comparación se basa no solo en la velocidad, sino también en la habilidad técnica y la capacidad para destruir las defensas rivales.

Candidato principal al Balón de Oro

Aunque Kylian Mbappé está enfrentando algunas dificultades para ganar trofeos importantes a nivel de clubes con el Real Madrid esta temporada, Makélélé lo considera el principal candidato al Balón de Oro 2026. El ex centrocampista enfatiza que los éxitos en el ámbito internacional y las actuaciones en la Copa del Mundo juegan un papel decisivo en el destino de los premios individuales.

«Realmente quiero que Mbappé gane este trofeo. Es cierto que quizás no haya ganado muchos títulos con el Real Madrid esta temporada, pero su juego en la Copa del Mundo es simplemente asombroso. Es el verdadero fenómeno de su generación y lo más aterrador es que aún no ha alcanzado su punto máximo», dice Makélélé.

Las similitudes entre Kylian Mbappé y Ronaldo Nazário han estado bajo la atención de los expertos durante mucho tiempo. Ambos jugadores irrumpieron en la élite del fútbol mundial desde muy jóvenes y desconcertaron a los defensas con su velocidad. Según Makélélé, Mbappé ya se ha convertido en el rostro de la era actual.

Actualmente, la selección francesa se prepara para las semifinales de la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Didier Deschamps se enfrentará a España en un partido crucial. En este encuentro, se espera que la salud y el estado físico de líderes como Kylian Mbappé y Michael Olise sean determinantes.

Los aficionados del Real Madrid y la comunidad futbolística confían en que la carrera de Mbappé en Madrid será aún más brillante. Este reconocimiento de jugadores experimentados como Makélélé confirma una vez más el lugar del delantero en la jerarquía del fútbol mundial.