Novedad inesperada de HMD Global: se presenta el XploraOne Neo con estilo del siglo IX

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Novedad inesperada de HMD Global: se presenta el XploraOne Neo con estilo del siglo IX

HMD Global, que está consolidando su posición en el mercado de dispositivos móviles, se prepara para presentar su próximo proyecto poco convencional. Según la información difundida en la red, la marca ha desarrollado un nuevo teléfono compacto llamado HMD XploraOne Neo. Se espera que este dispositivo actúe como un "puente" único entre los smartphones modernos y los teléfonos clásicos de botones. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el insider smashx_60 citado por el medio ixbt.com, el nuevo modelo estará equipado con una pantalla LCD de 3,5 pulgadas con resolución QVGA. Aunque el tamaño de la pantalla es muy pequeño para los estándares actuales, admite control táctil. El dispositivo funciona con el sistema operativo RTOS Touch, lo que garantiza una interfaz sencilla e intuitiva.

Capacidades técnicas y funcionalidad

El HMD XploraOne Neo tiene características técnicas modestas: cuenta con 64 MB de RAM y 128 MB de almacenamiento interno. Sin embargo, los usuarios podrán ampliar la memoria hasta 32 GB mediante una ranura microSD. En el panel trasero del dispositivo se encuentra una cámara de 2 MP, diseñada para fotos cotidianas sencillas.

Curiosamente, los fabricantes han logrado integrar una batería de 2000 mAh en un cuerpo tan compacto. Para un sistema de bajo consumo, esta capacidad garantiza una autonomía prolongada. Además, siguiendo los estándares modernos, el dispositivo está equipado con un puerto USB-C y un conector de audio tradicional de 3,5 mm.

Conectividad moderna y seguridad

El HMD XploraOne Neo no solo está adaptado para llamadas, sino también para herramientas de comunicación modernas. Las principales ventajas del dispositivo son:

  • Soporte para red LTE y tecnología eSIM;
  • Módulos Wi-Fi, Bluetooth 5.0 y GPS;
  • Posibilidad de compartir Internet mediante el modo Hotspot;
  • Cuerpo protegido contra el polvo y salpicaduras según el estándar IP54.
La seguridad también ha recibido especial atención. El dispositivo cuenta con un botón SOS dedicado para emergencias y la aplicación Guardian, que permite el control remoto para padres o seres queridos. También se han integrado servicios de mapas y aplicaciones en la nube al sistema.

Para los amantes de la nostalgia, HMD Global ha preparado otro regalo: el legendario juego Snake está preinstalado en el teléfono. Aunque aún no se han anunciado la fecha de presentación oficial ni el precio del dispositivo, dado que las informaciones previas del insider smashx_60 (como los reportes sobre el HMD Icon Flip 1) resultaron ser ciertas, no hay duda de que esta novedad pronto será una realidad.

HMDSmartphoneTecnologíaGadgetXploraOne Neo
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Abror Shuhratov
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