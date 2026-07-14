Gary Neville está impresionado: ¿quién es el nuevo héroe de Inglaterra?

Tras la clasificación de Inglaterra para las semifinales de la Copa Mundial 2026, los elogios en torno a Jude Bellingham se han intensificado. El exdefensor del Manchester United Gary Neville calificó su actuación en el torneo como «fenomenal», afirmando que los niños en Inglaterra ahora sueñan con ser Bellingham.

«Cada niño sueña con ser Jude»

Gary Neville destacó que la influencia de Bellingham no se limita al campo. Según él, Jude se está convirtiendo en un verdadero héroe para la nueva generación en Inglaterra.

«Mis hijas tienen 16 y 17 años, les encanta el fútbol y están impresionadas con el juego de Bellingham. Para ellas, Jude es un verdadero héroe. Cada niño en Inglaterra está viendo la Copa del Mundo en este momento y sueña con ser Jude Bellingham», dijo Neville.

Estas palabras ilustran perfectamente el estatus actual de Bellingham: no es solo un jugador que marca goles, se está convirtiendo en un nuevo icono del fútbol inglés.

6 goles y el camino a la semifinal

Bellingham es uno de los jugadores más importantes de Inglaterra en la Copa Mundial 2026. Ha marcado 6 goles en la competición y ha jugado un papel decisivo para llevar al equipo a las semifinales.

Según Neville, no se trata solo de goles. Bellingham realiza un trabajo colosal en el campo, tanto en ataque como en defensa.

El papel de Bellingham Importancia para Inglaterra Goles salva al equipo en situaciones difíciles Acción ofensiva mantiene la presión sobre la defensa rival Ayuda defensiva crea equilibrio en el mediocampo Liderazgo influye en la moral del equipo

Es por eso que Neville lo considera un jugador que ha «alcanzado la cima del fútbol mundial».

«El mejor mediocampista del planeta»

Al hablar de Bellingham, Neville utilizó términos muy elogiosos.

«Estamos presenciando el juego del mejor mediocampista del planeta», declaró.

Esta evaluación no es solo una emoción. El torneo actual de Bellingham le permite reclamar este estatus. Marca, presiona, conduce el balón, se suma al ataque y, cuando es necesario, vuelve a defender para cerrar el centro.

En términos simples, Bellingham parece actualmente la versión completa de la palabra «mediocampista».

La ayuda de Kane no se olvida

Neville dijo que Bellingham casi ha llevado a Inglaterra solo hasta las semifinales, pero también destacó el papel de Harry Kane.

Este es un punto importante. Porque por muy brillante que sea Bellingham, el éxito actual de Inglaterra no depende de un solo jugador. Kane aporta experiencia, liderazgo y sangre fría en situaciones decisivas en ataque.

Bellingham es energía y explosión. Kane es experiencia y olfato goleador. Para Inglaterra, este dúo es la mayor fuente de esperanza antes de la semifinal.

¿Ha cambiado Bellingham a Inglaterra?

Durante muchos años, Inglaterra ha tenido plantillas talentosas en grandes torneos, pero no ha logrado encontrar ese «momento estelar» en las fases decisivas.

Ahora, Bellingham llena exactamente ese vacío. No solo juega bien en el campo, hace que el juego gire a su alrededor.

Jugadores así pueden cambiar el destino de un torneo. Con un pase, un disparo o una acción de presión, dan confianza a todo el equipo.

En la semifinal, la atención volverá a estar en Jude

Inglaterra ha llegado a la semifinal y la presión sobre Bellingham aumentará ahora.

En esta etapa, los rivales intentarán marcarlo más de cerca. Tendrá menos tiempo, menos espacio y más presión física. Pero es precisamente en estos partidos donde destacan los verdaderos líderes.

Para Bellingham, esta semifinal no es solo otro partido. Es una oportunidad que podría consolidar su estatus en la historia de Inglaterra.

Inglaterra ha encontrado a su nueva estrella

Las palabras de Gary Neville expresan el estado de ánimo general en Inglaterra: Bellingham ya no es solo un jugador talentoso, se ha convertido en una esperanza nacional.

Sus 6 goles, su juego completo y su liderazgo en el campo han llevado a Inglaterra a la semifinal. Ahora, todo el país espera de él otro gran momento.

Solo una pregunta: ¿podrá Jude Bellingham llevar a Inglaterra hasta la final?