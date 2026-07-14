Se anuncian las alineaciones para el partido Francia contra España

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Se anuncian las alineaciones para el partido Francia contra España

En la semifinal de la fase eliminatoria de la Copa del Mundo, Francia y España se enfrentarán el 15 de julio a las 00:00. Se indica el esquema 4-2-3-1 para ambas selecciones. Se han anunciado las alineaciones iniciales de Francia y España, pero no se incluyen los suplentes, los entrenadores ni el nombre del estadio. En el ranking de la FIFA, España ocupa el 2º lugar y Francia el 3º.

Mike Maignan protegerá la portería de Francia. La línea defensiva está formada por Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne. En el centro del campo actuarán Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot. En la línea de ataque, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise y Bradley Barcola están listos para el partido.

En la alineación de España, Unai Simón aparece como portero. Se espera que Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella jueguen en defensa. En el mediocampo están Álex Baena, Rodri y Pedri. En el ataque jugarán Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal.

Ambos equipos podrían utilizar el mismo sistema táctico en el encuentro. Francia confía en Mbappé, Dembélé y Barcola en ataque, mientras que se espera que España se centre en el control del balón con la participación de Rodri, Pedri y Yamal.

FranciaEspañaMbappéRodriYamal
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