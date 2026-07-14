Carrera de la IA: un estudio de Yale revela cuánto pagan de más los inversores

Investigadores de la Universidad de Yale han completado uno de los estudios más grandes sobre el impacto de las tecnologías de IA en la economía real. Según el informe, basado en el análisis de 380 billones de tokens, el mercado de valores ya ha incorporado la adopción generalizada de esta tecnología en sus precios. Los investigadores descubrieron que los inversores están pagando significativamente más por las acciones de empresas que se espera que se beneficien más de la IA. Así lo informa Ixbt.com informa .

En un artículo publicado por la NBER (Oficina Nacional de Investigación Económica de EE. UU.), se afirma que las acciones de las empresas consideradas como las mayores beneficiarias de la implementación de IA generan un promedio de 0,64 % más de rendimiento semanal. Los científicos llamaron a este fenómeno "AI Premium". Este indicador demuestra cuán alta es la confianza de los inversores en la eficiencia futura.

Expectativas de los inversores y dinámica del mercado

Para el análisis se utilizaron datos anonimizados de la plataforma OpenRouter. Esta plataforma dirige solicitudes a más de 400 modelos como GPT, Claude y DeepSeek. El estudio abarca el período de enero de 2024 a abril de 2026 y refleja aproximadamente el 2 % del consumo mensual mundial de IA. Los expertos desarrollaron un indicador "AI Factor" y lo compararon con la dinámica de las acciones y los datos de empleo.

Cabe destacar que el efecto positivo se observa no solo en los gigantes tecnológicos, sino también en los fabricantes de bienes de consumo y empresas con grandes activos productivos. Los inversores creen que estos sectores aumentarán drásticamente su productividad con la ayuda de la IA. Al mismo tiempo, el efecto "AI Premium" es evidente en los mercados de EE. UU. y Europa, mientras que es mucho más débil en China y los mercados emergentes.

El auge de los sistemas agentes y el mercado laboral

Durante el estudio se descubrió que la naturaleza de los sistemas de IA también ha cambiado. Si en 2024 los sistemas de IA agentes (modelos que realizan tareas independientes más allá de solo responder) representaban una pequeña parte del volumen total, para 2026 ocupaban más de la mitad de todos los tokens procesados. Esto demuestra que la tecnología está pasando de simples chat-bots a asistentes autónomos complejos.

Los análisis del mercado laboral muestran que la IA traerá grandes beneficios en las siguientes áreas:

Comunicación e interacción con personas;

Procesos de educación y formación;

Persuasión y coordinación de personas;

Toma de decisiones de gestión complejas.

Al mismo tiempo, según datos de ixbt.com, se espera que las profesiones relacionadas con tareas analíticas rutinarias sean las más afectadas por el impacto de la IA. Cabe señalar que el estudio de Yale no analizó los cambios reales en la productividad, sino las expectativas de los inversores reflejadas en los precios de las acciones. Esto advierte sobre la posible existencia de expectativas "infladas" en el mercado.