Mundial 2026: Alineaciones confirmadas para el Francia — España

Se han dado a conocer las alineaciones para uno de los partidos más esperados de las semifinales del Mundial 2026, el enfrentamiento entre Francia y España. El encuentro comenzará a las 00:00 (hora de Taskent).

Un paso hacia la final: dos gigantes saltan al campo

El ganador de este partido obtendrá su pase a la final de la Copa del Mundo. Por ello, tanto Francia como España han decidido utilizar a sus mejores jugadores.

Por un lado Kylian Mbappé liderando a Francia, y por el otro, una España que confía en jugadores como Lamine Yamal, Rodri y Dani Olmo.

Esto no es solo una semifinal, es un partido de nivel de final.

Alineación de España: Yamal y Oyarzabal en ataque

El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha depositado su confianza en Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal y Álex Baena en la delantera.

En el mediocampo actuarán Rodri, Dani Olmo y Fabián Ruiz. En la línea defensiva, Cucurella, Laporte, Pau Cubarsí y Pedro Porro saltarán al terreno de juego.

Alineación titular de España:

Posición Jugador Portero Unai Simón Defensa Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella Mediocampo Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz Ataque Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena

El plan de España es claro: control del balón, pases rápidos y generar peligro por la banda a través de Yamal.

Alineación de Francia: Mbappé desde el inicio

La selección francesa también despliega a sus estrellas principales. Kylian Mbappé actuará como punta de lanza.

Detrás de él se sitúan Bradley Barcola, Michael Olise y Ousmane Dembélé. En el centro, el dúo formado por Adrien Rabiot y Aurélien Tchouaméni llevará el mando.

Alineación titular de Francia:

Posición Jugador Portero Mike Maignan Defensa Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne Mediocampo Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot Ataque Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappé

El arma principal de Francia es la velocidad. Mbappé, Dembélé y Barcola buscarán los espacios a la espalda de la defensa española.

Duelo clave: Mbappé y Yamal

Esta es una de las intrigas centrales de la semifinal: el enfrentamiento entre Mbappé y Yamal.

Mbappé es el líder principal de Francia. Puede marcar gol, dar una asistencia o desarmar a la defensa rival por sí solo en cualquier momento.

Yamal, por su parte, es una de las jóvenes estrellas más peligrosas de España. Sus movimientos por banda, regate y decisiones inesperadas pueden causar serios problemas a la defensa francesa.

Aquí también hay un choque generacional: Mbappé ya es una gran estrella, mientras que Yamal se está convirtiendo en el símbolo de una nueva era en el fútbol mundial.

¿Dónde se puede decidir el partido?

El mediocampo será de gran importancia en este encuentro. En España, Rodri debe mantener el ritmo del juego. En Francia, Tchouaméni y Rabiot intentarán romper la circulación de pases española.

Punto clave ¿Qué será determinante? Duelo Rodri — Tchouaméni ¿quién dominará el centro? Banda Yamal — Digne ¿podrá España generar peligro? Mbappé — Cubarsí/Laporte ¿cómo aprovechará Francia el contraataque? Olise y Dembélé Oportunidad de abrir la defensa española por las bandas

Si España mantiene la posesión y encierra a Francia, el juego seguirá el plan de de la Fuente. Si Francia encuentra espacios para sus contraataques rápidos, España lo pasará muy mal.

Se conocerá el nombre del primer finalista

El partido entre Francia y España comienza a las 00:00. El ganador irá a la final del Mundial 2026.

España, como actual campeona de Europa, quiere demostrar su fuerza en el escenario mundial. Francia, por su parte, quiere llegar a otra final y demostrar su consistencia en los grandes torneos.

Hay muchas estrellas en este partido. Pero en semifinales, a veces no gana el nombre más grande, sino la decisión más acertada.

¿Quién crees que llegará a la final: la Francia de Mbappé o la España de Yamal?